Mężczyzna znalazł w domu zmarłego skarby warte £300 000! Nie uwierzysz za ile kupił w ciemno całe wyposażenie

Fot. Getty

O niebywałym szczęściu albo świetnym nosie do interesów może mówić Alex Archbold, właściciel pewnego sklepu z antykami. Mężczyzna w ciemno zdecydował się kupić wyposażenie domu po zmarłym nauczycielu gry na fortepianie i, jak się okazało, zrobił na tym świetny interes!

Alex Archbold prowadzi wraz z żoną sklep z antykami w Edmonton, w Kanadzie. W grudniu Kanadyjczyk otrzymał propozycję kupienia w ciemno wyposażenia po zmarłym nauczycielu gry na fortepianie za ok. £7330. Alex Archbold nie miał pojęcia, co znajduje się w mieszkaniu, choć był wcześniej w należącym do mieszkania garażu (na zaproszenie spadkobierczyni majątku), gdzie stał stary Cadillac z 1964 r. Z początku kolekcjoner antyków zdecydował się zapłacić za przedmioty znajdujące się w domu dla czystej zabawy – by moc trochę poszperać w czyimś domu i opublikować kilka filmów na YouTube.

Nie spodziewałem się wiele. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem wnętrze domu, to byłem nieco zszokowany jego stanem, ponieważ [spadkobierczyni] była bardzo ładnie ubraną damą. [Natomiast] w domu znajdowała się straszna zbieranina. Właściwie jedynym powodem, dla którego kupiłem zawartość domu, było to, że pomyślałem, że może to być fajna przygoda dla naszego kanału na YouTube i przynajmniej dostanę fortepian. Nie można było zobaczyć, co było w domu, ponieważ był on całkowicie zawalony rzeczami. Niektóre miejsca były wypełnione aż po sufit – wyznał Kanadyjczyk na łamach Bored Panda.

Ryzyko się opłaciło – w domu były prawdziwe skarby

Po zawarciu transakcji szybko okazało się, że w domu zmarłego nauczyciela gry na fortepianie znajdowały się prawdziwe skarby. Poza złotą biżuterią w stylu vintage, markowymi ubraniami, fortepianem i pieniędzmi, Alex Archbold znalazł także 100-uncjową sztabkę srebra! Wszystkie cenne przedmioty warte były £293 000! Kanadyjczyk przyznał, że kupno zawartości tegoż domu było najlepszą inwestycją, jakiej w życiu dokonał.