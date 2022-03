Członek brytyjskiej Gwardii Królewskiej samowolnie opuścił jednostkę, by walczyć na Ukrainie. Ten wybryk naraża całe społeczeństwo UK

Fot. Getty

19-letni członek brytyjskiej Gwardii Królewskiej samowolnie opuścił jednostkę w Windsorze, by najprawdopodobniej podjąć walkę z Rosjanami na Ukrainie. Jeśli zostałby złapany przez Rosjan, to jego wybryk mógłby narazić nie tylko całe społeczeństwo UK, ale i pozostałe państwa NATO.

Jak podaje dziennik „The Sun”, 19-latek służący na co dzień w brytyjskiej Gwardii Królewskiej w Windsorze opuścił samowolnie swoją jednostkę i rzekomo udał się na Ukrainę w celu podjęcia walki z Rosjanami. Młody Brytyjczyk miał o tym poinformować w krótkiej notatce swoich rodziców.

Brytyjska armia próbuje go jeszcze przechwycić – być może 19-latek nie zdołał jeszcze dotrzeć na Ukrainę. Jeśli jednak tak się stało, to złapanie nastolatka pełniącego czynną służbę wojskową w Wielkiej Brytanii może zostać odczytane przez Rosjan jako znak, że Zjednoczone Królestwo przystąpiło do wojny. Zaginiony nastolatek może być jednym z czterech brytyjskich żołnierzy, których oficjalnie podejrzewa się o samowolny wyjazd z kraju w celu podjęcia walki z Rosjanami. Choć takich żołnierzy może być więcej – mogą to by żołnierze przebywający obecnie na urlopie albo odesłani do rezerwy.

Do Ukrainy kierują się też emerytowani żołnierze z różnych części UK.

19-letni członek brytyjskiej Gwardii Królewskiej wyjechał walczyć z Rosjanami bo się.... nudził?

Niestety, najbardziej prawdopodobnym motywem, jaki stoi za wyjazdem 19-letniego członka brytyjskiej Gwardii Królewskiej jest to, że nastolatek zwyczajnie się nudził, wykonując swoje obowiązki. Rąbka tajemnicy zdradził tu na łamach „The Sun” przyjaciel chłopaka, mówiąc: - Miał dosyć. Obiecano mu wyjazd do Afganistanu, podobnie jak wielu innym chłopakom, po odbyciu tych wszystkich ceremonialnych obowiązków. Ale tak się nie stało. Wielu chłopaków ma dość. Obiecano im wyjazd operacyjny, a później przesuwano przez około trzy lub cztery lata. Potem, kiedy wyjazd miał się już odbyć, został odwołany. [On] wyjechał bez przepustki, kupił bilet i pojechał na Ukrainę na wojnę. Nie wstępujesz do armii, żeby stać w czapce z niedźwiedziej skóry i maszerować. Dołączasz do niego, aby walczyć i zobaczyć akcję. [On] prawdopodobnie myśli, że mógłby zrobić coś dobrego, ale to bardzo błędna decyzja.

Młodemu żołnierzowi grozi teraz więzienie

W gorącej wodzie kąpanemu żołnierzowi grozi teraz w UK więzienie za samodzielne opuszczenie jednostki i walkę pod obcą flagą. - On teraz naraził się na ogromne niebezpieczeństwo i bez wątpienia, jeśli kiedykolwiek wróci do domu, spędzi trochę czasu w więzieniu wojskowym, takim jak Colchester – dodał przyjaciel 19-latka. A były dowódca armii, generał lord Dannatt, w takich oto słowach skomentował zachowanie nastolatka: - Nie możemy wybierać wojen, na które jedziemy. Jeśli wstąpisz do armii, wyruszysz na wojnę, na którą zostaniesz wysłany. Choć można by oklaskiwać jego motywację za chęć niesienia pomocy, to jest to całkowicie niewłaściwy ruch. Gdyby został schwytany, Rosjanie mogliby zacząć twierdzić, że siły brytyjskie przeniknęły na Ukrainę, (...) co byłoby kompletną nieprawdą. Byłoby to całkowicie nieodpowiedzialne, gdyby żołnierze brali sprawy w swoje ręce. To zła wiadomość, to kiepska dyscyplina i to nie powinno mieć miejsca.