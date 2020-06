Część angielskich szkół nie była w stanie dostosować się do wytycznych rządu UK

Niektóre angielskie szkoły podstawowe ignorują rządowe wytyczne dotyczące ilości uczniów w poszczególnych klasach.

Według ankiety przeprowadzonej przez Unison szkoły podstawowe prowadzą naukę w klasach liczących ponad 15 uczniów aż w 22% przypadków - powodem takiej sytuacji jest "zbyt szybko" podjęta decyzja rządu o ponownym otwarciu szkół. Badania te zostały przeprowadzone pośród ponad 8000 pracowników ("support staff") zatrudnionych w szkołach w Anglii. Prawie połowa z nich (48%) wyraziła poważne obawy dotyczące pracy z większą liczbą dzieci w obecnej sytuacji.

Wytyczne Departamentu Edukacji (Department for Education) dotyczące ponownego otwierania "primary schools" w Anglii mówią o tym, że poszczególne klasy powinny być podzielone na dwie grupy liczące nie więcej, niż 15 dzieci. W dodatku, powinno się unikać "mieszania" uczniów poszczególnych grup i ograniczać kontakty między nimi.

Największym problemem wskazywanym przez pracowników personelu pomocniczego było ryzyko przekazania koronawirusa innym (56%), a prawie połowa (48%) twierdzi, że zachowanie dystansu społecznego między dziećmi jest w zasadzie całkowicie niemożliwe. Przepis ten pozostaje po prostu fikcją. Dodajmy, że w ankiecie przeprowadzonej przez Unison wypowiadali się członkowie personelu pomocniczego w szkołach, przede wszystkim asystenci, ale także pracownicy administracji i sprzątaczki. Wszyscy oni pracują w szkołach, gdzie do nauki wrócili uczniowie Reception, Year 1 i Year 6.

Warto w tym miejscu dodać, że brytyjski minister edukacji Gavin Williamson musiał przyznać się do porażki - rządowi nie uda się zrealizować planu wysłania wszystkich dzieci do szkół przed przerwą letnią. Premier Boris Johnsona zapowiedział, że szczegóły planów nadrabiania zaległości zostaną przedstawione przez Gavina Williamsona w przyszłym tygodniu.

Przypomnijmy, 1 czerwca w mury szkolne powróciły dzieci z klas podstawowych Year 1 i Year 6, a także zupełnie małe dzieci do żłobków (nursery) i zerówek (reception). Kolejne roczniki szkół podstawowych miały powrócić do pełnej, stacjonarnej edukacji w lipcu – a zatem jeszcze na miesiąc nauki przed rozpoczęciem wakacji. Ale teraz wszystko wskazuje na to, że szkoły nie będą miały obowiązku otwierania pozostałych klas – będą to mogły zrobić jedynie dobrowolnie, w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami.

Otwarcie szkół w lipcu dla klas Year 2, Year 3, Year 4 i Year 5 może nie nastąpić ze względów technicznych i organizacyjnych. Przy obowiązujących wytycznych dotyczących dystansu społecznego (w klasach ma być nie więcej niż 15 osób) rozmieszczenie wszystkich dzieci w klasach byłoby zadaniem praktycznie niewykonalnym. I choć minister Helen Whately zaznaczyła na łamach BBC, że rządowy plan powszechnego powrotu do szkół nie został zarzucony, to wszystko wskazuje na to, że zostanie on znacząco ograniczony, a „odmrażanie” szkół będzie następowało, ale przy bardzo małymi kroczkami.

