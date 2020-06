Uczniowie klas średnich w UK mogą nie wrócić do nauki w szkołach przed styczniem! Co z egzaminami GCSE i A-level w 2021 r.?

Młodzież w UK może nie wrócić do szkół do stycznia przyszłego roku

Fot. Getty

Choć według rządowych planów szkoły średnie w UK otworzą częściowo swoje podwoje już 15 czerwca, to eksperci przewidują, że młodzież na Wyspach nie wróci w pełni do nauki przed styczniem przyszłego roku. Jeśli tak się stanie, to ponownie zagrożone mogą zostać egzaminy GCSE i A-level.

Już w przyszłym tygodniu do szkół ma powrócić część uczniów Year 10 i Year 12 (ich udział w lekcjach ma się odbywać w systemie rotacyjnym). Nie wiadomo jednak na razie, kiedy w szkolnych ławach zasiądą uczniowie pozostałych klas szkół średnich: Year 7, Year 8, Year 9 (klas z tzw. Key Stage 3), Year 11 (druga, ostatnia klasa Key Stage 4) i Year 13 (druga, ostatnia klasa Key Stage 5). Nie wiadomo też, kiedy do szkoły będą mogli przyjść wszyscy uczniowie naraz.

Kliknij w WIDEO i zapoznaj się z egzaminami w szkole średniej w UK

Niedawno Dr Gavin Morgan z Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) stwierdził, że trzymanie dzieci poza szkołą jest dla nich "100-proc. gorsze” niż koronawirus. Ale Departament Edukacji oraz Ofqual (rządowy urząd ds. kwalifikacji i egzaminów w Anglii i Irlandii Północnej) podchodzą do kwestii otwarcia szkół znacznie bardziej ostrożnie. W kuluarach mówi się, że uczniowie klas średnich w UK mogą nie wrócić w pełni do nauki w szkołach do stycznia przyszłego roku, a także że egzaminy GCSE (kończące naukę obowiązkową) i egzaminy A-level (odpowiednik polskiej matury na zakończenie Key Stage 5) mogą zostać przeniesione z maja na lipiec.

- Niektóre dzieci, choć nie można powiedzieć, jaki ich odsetek, mogą wrócić do szkoły dopiero w styczniu 2021 r. - zaznaczył dyrektor Andrew Halls z King's College School - prywatnej szkoły w Wimbledonie, w południowo-zachodnim Londynie. Natomiast Vic Goddard, dyrektor sieci akademii Passmores w Essex, napisał właśnie list do rodziców, w którym poinformował, że pełnego powrotu dzieci do nauki spodziewa się dopiero w listopadzie.