Kryzys w UK Councile zarabiają krocie na opłatach parkingowych? Roczne przychody szokują

Najnowsze dane pokazują, że w zeszłym roku councile w Anglii osiągnęły nadwyżkę z tytułu płatności za parkowanie w wysokości 962 mln funtów. Komentatorzy mówią wprost – miejsca parkingowe obsługiwane przez councile to ogromna „dojna krowa”.

Opłaty za parking – councile zarabiają na tym krocie

Rządowe dane za rok budżetowy 2022/23 poddane analizie przez ekspertów AA nie pozostawiają wątpliwości. Councile w Anglii zarabiają krocie na miejscach parkingowych. Okazuje się, że po odjęciu kosztów związanych z obsługą takich miejsc parkingowych, councile osiągnęły nadwyżkę w wysokości 962 mln funtów. Na kwotę tę złożyły się 673 mln funtów z opłat za uliczne miejsca do parkowania i 289 mln funtów z opłat za parkingi.

To sumy niebotyczne, jak mówią eksperci. A miejsca parkingowe wydają się dla councilów prawdziwą ”dojną krową”. Krytycy twierdzą, że świadczone przez councile usługi parkingowe „nie służą jedynie stymulowaniu lokalnego handlu”. Ani „wspieraniu pracowników i gości”.

Przeczytaj też:

Do Sądu Najwyższego trafiła skarga ws. liczenia głosów w wyborach. M.in. za granicą Breaking News

Parkowanie w Anglii kosztuje coraz więcej

Nadwyżka z opłat za parkowanie na ulicy lub na parkingach wyniosła w zeszłym roku aż 962 mln funtów. A w roku 2018/19, czyli ostatnim przed wybuchem pandemii Covid – 936 mln funtów. Widać zatem wyraźnie, że w ciągu kilku lat councile znacząco zyskały na usługach parkingowych. Choć, trzeba zaznaczyć, że kilka lat temu opłaty za korzystanie z samych parkingów wyniosły aż 364 mln funtów. Natomiast w zeszłym roku było to zaledwie 289 mln funtów. – Zmniejszenie się nadwyżki o blisko 75 mln funtów, czyli 20 proc. z tytułu opłat za parkingi, musi być szczególnie niepokojący dla samorządów pozbawionych środków pieniężnych. Wpływ na to miały skutki Covid. W tym osoby pracujące w domu i pogorszenie koniunktury gospodarczej. [Ale] podwyżki opłat parkingowych wprowadzane przez samorządy skłoniły więcej klientów do robienia zakupów online – zaznacza szef polityki drogowej AA Jack Cousens.

Przeczytaj też:

RPO interweniuje w PKW w sprawie głosowania za granicą polonia głosuje

W sprawie opłat za parking wypowiedział się też rzecznik Local Government Association, organizacji reprezentującej councile w Anglii i Walii. – Dochody uzyskane z opłat parkingowych wydajemy na świadczenie usług parkingowych. Każda nadwyżka jest przeznaczana na podstawowe projekty w zakresie transportu. W tym na nadrabianie zaległości w naprawach dróg o wartości 14 mld funtów. A także na zmniejszanie zatorów, walkę ze złą jakością powietrza i wspieranie lokalnych usług autobusowych. Kierowcy mogą uniknąć mandatów, przestrzegając przepisów dotyczących parkowania i ruchu drogowego. Mają one jedynie pomóc wszystkim kierowcom w poruszaniu się. A także w znalezieniu miejsca parkingowego w sposób bezpieczny, płynny i sprawiedliwy – mówi rzecznik.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyjazd na wybory do Polski. Czego obawia się Polonia w UK?

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Polonia w UK jest zmotywowana. Ale i pełna obaw

9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023