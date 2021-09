Co według szefa Ryanaira jest "najgłupszym pomysłem w historii Polski"?

Ryanair w ciągu roku chce przewieźć do 14 mln pasażerów Polsce

Fot: Wikimedia Commons

Szef tanich linii lotniczych Ryanair ponownie wypowiada się na temat polskiej branży lotniczej i, ponownie, robi to w mocno nieprzychylnym stylu. Zdaniem Michaela O’Leary`ego lotnisko w Radomiu to jeden z najgłupszych pomysłów w historii Polski! Dlaczego?

Irlandzki przewoźnik w dniu wczorajszym, we wtorek 21 września 2021 roku przedstawił swoje plany dotyczące rozwoju firmy w Polsce. Z punktu widzenia polskiego imigranta mieszkającego na Wyspie kwestie związane z Ryanairem, a więc jednym z najważniejszych przewoźników lotniczych kursujących między Wyspą, a Polską, są istotne, więc przyjrzyjmy się im bliżej. Jak czytamy na łamach specjalistycznego portalu "Fly4Free" Ryanair w ciągu roku chce przewieźć do 14 mln pasażerów Polsce. "Jeśli chodzi o podział tego ruchu, to największym lotniskiem w siatce Ryanaira w naszym kraju będzie Kraków (8 zbazowanych samolotów i 68 tras), tuż za nim Modlin (7 samolotów i 46 tras), dalej zaś znajdują się Wrocław (30 tras) i Gdańsk (28 tras)" - podaje "Fly4Free".

Ryanair przedstawił swoje plany dotyczące polskiego rynku

Plany O’Leary`ego dotyczące naszego kraju są bardzo ambitne, a istotną kwestię odgrywa w nim wspomniany wyżej podwarszawski port lotniczy Modlin. Szef Ryanaira postrzega to lotnisko jako bardzo ważny punkt na mapie Polski, ale władze naszego kraju nie podzielają jego zdania. Zdaniem Irlandczyka Modlin mógłby obsłużyć do 10 mln pasażerów rocznie, ale strona polska nie kwapi się do dalszej rozbudowy tego portu lotniczego.

"PPL robi bardzo złą robotę, jeśli chodzi o Modlin, ale wkrótce na pewno zdadzą sobie sprawę z tego, że nie ma innej drogi niż rozbudowa. Wiemy, że tu nie chodzi o pieniądze, bo proponowaliśmy, że sfinansujemy rozbudowę terminala. Ale niedługo zmienią zdanie – zobaczą, że nie da się funkcjonować, gdy Lotnisko Chopina i Modlin są kompletnie zapchane" - komentował Michael O’Leary dla "Fly4Free".

Michael O’Leary ostro wypowiada się o planach związanych z rozbudową lotnisa w Radomiu

Skąd zatem mogłyby latać maszyny Ryanaira? Taką możliwość ma zapewnić lotnisko w Radomiu, z tym, że sam O`Leary wyklucza taką możliwość. "Nigdy nie będziemy latać z Radomia. Budowa lotniska pośrodku niczego to jeden z najgłupszych pomysłów w historii Polski, który przypomina działania komunistów w latach 50-tych XX wieku. Zamiast inwestować w Modlin, polski rząd marnuje miliardy z kieszeni podatników na budowę pałacu, z którego nikt nie będzie latał. Czy LOT przeniesie się do Radomia? Nie. I Ryanair też nie ma takiego zamiaru" - mówi szef tanich linii.

Na zakończenie rozmowy Michael O’Leary zaznacza, że jest przekonany o tym lotnisko w Modlinie zostanie rozbudowane. W końcu, jak nie teraz, to w przyszłości. Bliższej lub dalszej. "Jeśli decyzji nie podejmie ten rząd, to przecież rząd kiedyś się zmieni. A nie mam wątpliwości, że rozbudowa Modlina i więcej tras Ryanaira to jest coś, czego chcą polscy pasażerowie" - podsumowywał.