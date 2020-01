Co się stanie z cenami domów w 2020 roku na Wyspach? Jakie są prognozy dotyczące rynku nieruchomości?

bNowy 2020 rok już się zaczął, a wraz z nim wzrosły nadzieje dla sprzedawców i kupujących zwłaszcza na brytyjskim rynku nieruchomości. Jak zatem zdaniem ekspertów przedstawia się sytuacja cen domów i mieszkań na najbliższe 12 miesięcy?

Oczywiście żadne prognozy nie dadzą nam 100-procentowej pewności, jednak bezpiecznie można stwierdzić, że ceny domów w Wielkiej Brytanii w roku 2020 stały się jednym z najczęściej poruszanych tematów.

To, co możemy z pewnością określić, to czynniki, które wpłyną na ceny nieruchomości w tym roku. Oto one:

- Brexit – mimo wyniku wyborów parlamentarnych nie jest jeszcze całkowicie pewne, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską z końcem stycznia, dlatego przed tym terminem najprawdopodobniej nie zobaczymy zbyt wielkiego poruszenia na rynku nieruchomości. Nawet jeśli do Brexitu dojdzie zgodnie z obecnym planem, nadal będzie wiele niepewności związanych z negocjacjami handlowymi.

- budżet – w styczniowym ogłoszeniu budżetu ma się znaleźć zapowiedź obciążenia opłatą skarbową kupców z zagranicy i, jeśli to nastąpi, ilość zainteresowanych spoza UK może spaść, ale tym samym ceny mogą stać się bardziej przystępne dla mieszkańców Wysp.

- podaż i popyt – po Brexicie więcej nieruchomości może pojawić się na rynku i wzrosnąć może także liczba transakcji z tym związanych. W takiej sytuacji zamiast wzrostu cen, będziem mieć do czynienia z korzystnymi warunkami dla kupujących.

- stopa bazowa oprocentowania i kredyty hipoteczne – w roku 2020 stopa bazowa oprocentowania Banku Anglii może się zmienić w zależności od tego, co wydarzy się w kontekście światowej gospodarki. Obecnie mamy do czynienia z dobrym czasem na wzięcie kredytu hipotecznego, jednak musimy wziąć pod uwagę, że korzystne warunki przyciągają kupujących, co napędza rynek i zwiększa konkurencję.

Prognozy na 2020 dotyczące rynku nieruchomości

Opinie różnych agencji na temat cen nieruchomości w 2020 są podzielone. Niektórzy twierdzą, że zwiększenie podaży może doprowadzić do spadku cen w czasie, gdy sprzedawcy będą oczekiwali ich wzrostu, co potencjalnie poskutkuje impasem między kupującymi i sprzedającymi.

Inni z kolei uważają, że ceny domów mogą wzrosnąć o 2 proc. w ciągu 2020 roku do 4 proc. w północnych regionach kraju (gdzie obecnie są one bardzo korzystne) i o 1 proc. w południowych regionach.

