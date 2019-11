Małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem płaci £1400 za wynajem 1-pokojowego mieszkania. Ledwo starcza im pieniędzy na życie

Fot. Getty

Od narodzin swojego dziecka Penny i Garrett Sterling nie potrafią związać przysłowiowego końca z końcem. Mimo iż Garrett pracuje na cały etat, to małżeństwu ledwo starcza na życie, ponieważ za sam wynajem 1-pokojowego mieszkania na obrzeżach Wielkiego Londynu musi ono zapłacić £1400 miesięcznie.

Kryzys mieszkaniowy w UK zatacza coraz szersze kręgi, a historie, takie jak ta Penny i Garretta Sterlinga, tylko to potwierdzają. Małżeństwo, któremu 8 miesięcy temu urodził się syn Daniel, ledwo starcza na życie po zapłaceniu czynszu za 1-pokojowe mieszkanie w wysokości £1400. Mieszkanie położone jest w Richmond, w południowo-zachodniej gminie tzw. Wielkiego Londynu - London Borough of Richmond upon Thames.

Małżeństwo rozważa przeprowadzkę daleko poza Londyn, do Bracknell, gdzie mieszkania są nieco tańsze, ale to wiązałoby się dla Garretta ze znacznym wydłużeniem czasu dojazdu do pracy (mężczyzna pracuje na jednym ze stołecznych lotnisk). - Chcemy pracować i być produktywnymi członkami społeczeństwa, ale w tej chwili nie widzimy takiej możliwości. Nie mam pojęcia, jak ludzie w gorszej sytuacji niż my karmią swoje rodziny – skarży się na łamach „Daily Mirror” 40-letnia Penny Sterling. A chwilę później dodaje: - Bez [mamy] nie mielibyśmy pieniędzy na niezbędne rzeczy, takie jak ubrania dla naszego dziecka. Jesteśmy jedną z milionów rodzin na tej łodzi, która walczy o zapłatę czynszu i ledwo sobie radzi.

Z danych uzyskanych przez organizację pomocową Shelter wynika, że mieszkańcy Wysp wynajmujący mieszkania od prywatnych landlordów płacą o £11 mld rocznie więcej ponad to, na co ich stać. To o ok. £425 miesięcznie więcej, niż kwota za wynajem, na jaką może sobie pozwolić przeciętne gospodarstwo domowe.

