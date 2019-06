„Aplikowałem o settled status, ale przez prawie 2 miesiące nie dostałem decyzji z Home Office”

34-letni imigrant pochodzący z Francji, a mieszkający od 2014 roku w Kent wraz ze swoją brytyjską partnerką, powiedział, że proces aplikacyjny o settled status doprowadził go do frustracji i przez prawie dwa miesiące nie miał odpowiedzi z Home Office w sprawie złożonego wniosku.

Brytyjski serwis „iNews” przytacza przykład imigranta z UE, Malo Donnarta, który od pięciu lat mieszka w Wielkiej Brytanii wraz ze swoją żoną, jednak podczas aplikowania o settled status poczuł się „niemile widziany w tym kraju”.

Mężczyzna aplikował o status osoby osiedlonej 30 marca, gdy tylko ruszył program EU Settlement Scheme, jednak proces ten okazał się dla niego niezwykle frustrujący ze względu na brak odpowiedzi ze strony Home Office.

Po trzech tygodniach otrzymał serię niespójnych informacji z ministerstwa, co doprowadziło go do jeszcze większej frustracji i mężczyzna zaczął nawet rozważać powrót do Francji, gdzie „czułby się doceniony i potrzebny”.

Donnart otrzymał kartę ID pocztą, jednak nie było na niej wymaganego statusu, dlatego zadzwonił do Home Office.

- Powiedzieli, że moja aplikacja jest w porządku, jednak sam proces zajmie więcej czasu. Byłem naprawdę zdenerwowany – powiedział Francuz i dodał, że z ciekawości zajrzał na portale społecznościowe w poszukiwaniu innych przypadków osób, które zbyt długo czekały na decyzję Home Office.

- Wiele ludzi na Facebooku pisze, że nie otrzymali odpowiedzi – chociaż znam też osobę, która otrzymała decyzję w ciągu czterech dni. Zastanawiałem się, co jest ze mną nie tak, że po 45 dniach dostałem dopiero odpowiedź – dodał mężczyzna.

Po prawie dwóch miesiącach od złożenia wniosku imigrant dostał nareszcie decyzję od Home Office w sprawie aplikacji – maila informującego o tym, że zaakceptowano jego wniosek.

