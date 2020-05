Co o Polakach sądzą inni mieszkańcy UK? Ten film warto obejrzeć [wideo]

Jak Polacy w UK są postrzegani przez przedstawicieli innych narodowości? Co o nas sądzą, jak nas oceniają? Zobaczcie ten krótki filmik!

Z rzeczonego filmiku wyłania się się obraz Polaka, który przede wszystkim ciężko pracuje. I to się ceni! W zasadzie w wypowiedziach wszystkich uczestników tej sondy powtarza się fraza, że imigranci z PL to "hardworking people", to osoby, które żadnej roboty się nie boją, a do tego, co robią na co dzień, solidnie się przekładają. Jeden z Brytyjczyków, który się wypowiedział w poniższym materiale przytomnie zauważył, że naszym rodakom na Wyspach zarzuca się dwie zupełnie do siebie nie pasujące rzeczy.

Z jednej strony mamy "kraść" Brytyjczykom "ich" pracę, a z drugiej - "pasożytować" na brytyjskich benefitach. Jedno z drugim się rzecz jasna wyklucza...

Co poza tym? Uchodzimy za osoby religijne i dumne. Lubi sobie wypić, czasami jesteśmy niemili. Potrafimy się świetnie zaadaptować do środowiska, w którym przyszło nam żyć. Nasze jedzenie jest raczej chwalono. Serce i żołądki zdobyły nasze pierogi i bigos, wysokie notowania mają również wędliny oraz kiełbasa.

Obejrzycie do samego końca, bo powiada się jeden bardzo ważny głos w sprawie. Starszy mężczyzna zwraca uwagę na jedną rzecz, o której wielu mogło zapomnieć:

