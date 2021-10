Co maluje Borys Johnson na wakacjach w Hiszpanii? Internet ma świetną pożywkę

fot. Twitter

Premier Wielkiej Brytanii nawet w czasie urlopu, który spędza w malowniczej willi w Hiszpanii stanowi idealny materiał do żartów. Po tym, jak fotoreporterzy uchwycili Borysa Johnsona stojącego przed płótnem z pędzlem w ręku, w internecie zaroiło się od memów.

Po tym, jak w „Daily Mirror” pojawiło się zdjęcie premiera stojącego z niewyraźną miną przed płótnem z pędzlem w ręku, opinia publiczna nie miała złudzeń, że Boris Johnson chciał wyglądać, jak jego bohater Winston Churchill, który także spędzał swoje wakacje malując obrazy i pozwalając się przy tej czynności fotografować.

Boris? Painting? Dressed as Churchill? Positioned deliberately somewhere a photographer could see him? Only for FBPE Twitter to leap on it in fury?



I'm sure it was an accident pic.twitter.com/nXuj4wnFqg