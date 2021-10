Nadal brakuje pracowników w UK. Liczba wakatów największa od 20 lat!

Jak wygląda sytuacja na brytyjskim rynku pracy? Mamy najnowsze dane opublikowane przez Office for National Statistics! Co z nich wynika?

Jak wynika z danych przedstawionych przez ONS, liczba wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom. W okresie od lipca do września 2021 ilość wakatów do obsadzenia sięgnęła liczby 1,1 miliona. To najwyższy tego typu współczynnik zanotowany od 2001 roku, a więc od samego czasu, gdy ONS zaczął rejestrować dane tego typu. W porównaniu z ostatnim zestawieniem ilość wakatów zwiększyła się o około 68 tysięcy. Dodatkowo, jak podaje ONS największy wzrost wakatów miał miejsce wśród pracowników magazynowych oraz kierowców transportu towarowego (o 56,1 proc. - to konkretnie 18 500 miejsc pracy), a w przypadku pracowników sektora detalicznego i wśród mechaników samochodów brakuje dodatkowych 35 tysięcy par rąk do pracy.

Zasadniczo, liczba wakatów w UK jest o 318 000 wyższa, niż bezpośrednio przed wybuchem pandemii w marcu ubiegłego roku.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku pracy w UK?

Stopę bezrobocia w Wielkiej Brytanii oszacowano na 4,5%. W porównaniu do okresu maj-lipiec mamy do czynienia z niewielkim spadkiem na poziomie 0,1 punktu proc. Co ciekawe, w Londynie bezrobocie jest wyższe, niż w reszcie kraju i wynosi 5.8%. Liczbę brakujących pracowników oszacowano w stolicy na około 250 tysięcy.

Warto jednak w tym miejscu dodać, że liczba pracowników zatrudnionych "na etacie" znajduje się również na rekordowym poziomie. Po kolejnym miesięcznym wzroście na poziomie 207 tysięcy ich liczba sięgnęła we wrześniu 29,2 miliona.

Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła do rekordowego poziomu

Trudna sytuacja na brytyjskim rynku pracy sprawia, że niedobory pracowników mocno utrudniają odbudowę brytyjskiej gospodarki po pandemii. Ekonomia na Wyspach powoli, powoli się rozpędza, ale ze względu na brak rąk do pracy, może być to mocno utrudnione. Szczególnie wyraźnie widać to w Londynie, którego gospodarka jest w dużej mierze oparta na świadczeniu usług.

"Dzisiejsze statystyki zatrudnienia pokazują skalę wyzwania, przed jakim stoi branża hospitality. Mamy rekordową liczbę zatrudnionych osób i rekordową liczbę wakatów (...). Nie możemy obecnie działać z pełną produktywnością, a dotkliwe niedobory siły roboczej działają jako hamulec stojący na przeszkodzie dalszego wzrostu" - komentował na łamach "The Evening Standard" Kate Nicholls z UKHospitality.