Co dla Wielkiej Brytanii oznacza wynik głosowania nad wotum nieufności wobec Theresy May?

Theresa May wygrała wczorajsze głosowanie w partii torysów i pozostanie na fotelu premiera. Co to oznacza dla Wielkiej Brytanii?

Mimo tego, że Theresa May wygrała głosowanie, to nie oznacza to wcale, że może spać spokojnie, ponieważ przed nią kolejne starcia i walki. Premier spodziewała się większego poparcia i w istocie jej przeciwnicy pokazali, że nie są tak słabi, jak się spodziewała wcześniej. Jednak po tak dramatycznym i wyczerpującym dniu premier nie może liczyć na odpoczynek, ponieważ już dziś pojawi się w Brukseli, gdzie zwołany został kolejny szczyt 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie Theresa May uważa, że wygrywając głosowanie otrzymała mandat do doprowadzenia do końca Brexitu. Premier Wielkiej Brytanii, po wczorajszej wygranej, będzie chciała otrzymać od Unii Europejskiej gwarancję tymczasowości planu backstop, który ma zapewnić brak kontroli granicznej między Irlandią a Irlandią Północną. Z kolei głosowanie nad umową w parlamencie zostało przełożone na wtorek poprzedzający 21 stycznia.

Do tego czasu Theresa May będzie musiała przekonać zbuntowanych posłów swojej partii do poparcia jej umowy brexitowej. Nie będzie to jednak proste, ponieważ zbuntowani posłowie pod wodzą Jacoba Rees-Mogga obawiają się, że wprowadzenie planu backstop sprawi, że Wielka Brytania wpadnie w pułapkę unii celnej i będzie w istocie musiała stosować przepisy unijne.

W trakcie swojej wizyty w Brukseli premier będzie chciała przekonać stronę unijną do pewnych ustępstw w sprawie planu backstop. Chodzi o wprowadzenie poprawki dającej parlamentowi brytyjskiemu więcej władzy wobec planu backstop, zanim pojawią się jego efekty. May chce również zapewnień od Unii Europejskiej, że plan ten będzie tymczasowy i nie będzie obowiązywał na stałe, a zostanie zastąpiony dwustronną umową handlową.

Pytanie, które nasuwa się w obecnej sytuacji dotyczy tego, co może w tym momencie zaoferować Bruksela. Premier May twierdzi, że "poczyniła pewien progres" w tym tygodniu, ale nie chciała nic więcej na ten temat powiedzieć, zasłaniając się stwierdzeniem, że potrzebna jest jeszcze dalsza dyskusja. Teraz, gdy juz wiadomo, że May zostaje przy Downing Street, Unia Europejska może kontynuować grę. Być może Bruksela zgodzi się na wprowadzenie wspomnianej wcześniej poprawki, ale raczej nie da gwarancji, że plan backstop będzie obowiązywał przez ograniczony czas.