Co dalej z funtem szterlingiem? Czy rząd UK wycofa się ze zmian podatkowych?

Co dalej z GBP?

MFW wzywa władze do "ponownego przemyślenia" cięć w podatkach

Kurs funta spadł dziś rano o 0,5% do poziomu 1,067 USD

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wzywa brytyjskie władze do ponownego przemyślenia zmian podatkowych zaproponowanych przez rząd Liz Truss. Strategia gospodarcza przyjęta przez UK została również skrytykowana przez agencję ratingową Moody`s, ekspertów i opozycję. Co dalej z funtem szterlingiem?

IMF, a więc międzynarodowa organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się kwestiami stabilizacji ekonomicznej na świecie, wyjątkowo rzadko w stanowczy i zdecydowany sposób wypowiada się na temat polityk ekonomicznych prowadzonych przez poszczególne kraje. Tym bardziej jego reakcja na zmiany podatkowe przedstawione przez rząd UK ma swoją wagę. Można wręcz napisać, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy przypuścił w pewnym sensie atak na politykę uprawianą przez Liz Truss i Kwasiego Kwartenga. Brytyjskie władze zostały wezwane przez IMF do ponownego rozważenia planów obniżenie podatków, które mogą doprowadzić do zwiększenie społecznych nierówności w UK. Mini-budżet na rok 2024 zaproponowany przez kanclerza Kwartenga może podważyć wysiłki Banku Anglii mające na celu powstrzymanie szalejącej inflacji w obliczu rosnących kosztów życia na Wyspie.

Kurs funta spadł dziś rano o 0,5% do poziomu 1,0681 USD

Zaznaczmy wyraźnie, że nie jest to odosobniony głos w sprawie brytyjskiej polityki fiskalnej. W podobnym tonie wypowiedzieli się przedstawiciele agencji ratingowej Moody`s, którzy uważają, iż "niefinansowane obniżki podatków w Wielkiej Brytanii są ujemne pod względem kredytowym". Sekretarz skarbu USA Janet Yellen powiedziała również, że Stany Zjednoczone "bardzo uważnie monitorują rozwój sytuacji" w Wielkiej Brytanii pod tym względem.

Krytyka rządu pojawiła się również ze strony opozycji. Lider Labour, Keir Starmer przyznał, że jego rata kredytu hipotecznego wzrosła o kilkaset funtów. Zgadza się z linią krytyki MFW i zwraca uwagę na "bałagan, za który jest odpowiedzialny rząd" w tej kwestii. "Wiele osób z kredytami hipotecznymi jest naprawdę zaniepokojonych tym, co się dzieje. Wiedzą, co to oznacza dla ich budżetów" - komentował Starmer na falach LBC.

Według agencji Moody's polityka rządu źle wpłynie na wzrost gospodarczy UK

Dodajmy, iż wszystkie te reakcje na 45 miliardów funtów cięć podatkowych zapowiadanych przez brytyjskie resort finansów mocno odbijają się na kondycji funta szterlinga. Dziś rano, w środę 28 września 2022 roku brytyjska waluta straciła 0,5% w stosunku do dolara amerykańskiego i jej kurs sięgnął 1,067 USD. Z kolei rentowność 20- i 30-letnich brytyjskich obligacji rządowych przekroczyła 5%, osiągając wieloletnie maksimum, ponieważ trwa dalsza wyprzedaż tych papierów wartościowych.

