Co czwarty Brytyjczyk nie ma najlepszego przyjaciela, a co dziesiąty - żadnych bliskich znajomych. Czy Polacy są większymi szczęściarzami?

8 do 15 proc. przyznaje, że w ogóle nie ma przyjaciół lub bliskich znajomych.

Fot. Getty

Według sondażu przeprowadzonego przez YouGov, ponad jedna czwarta Brytyjczyków nie ma najlepszego przyjaciela. Badanie wykazało również, że 8 do 15 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii nie ma w ogóle przyjaciół lub choćby bliskich znajomych. Czy Polacy mają więcej szczęścia?

YouGov przeprowadził badanie dotyczące ilości przyjaciół wśród Brytyjczyków. Ponad jedna czwarta (28 proc.) ankietowanych we wszystkich grupach wiekowych twierdzi, że nie ma nikogo, kogo nazwałaby najlepszym przyjacielem, a ponad jedna dziesiąta (15 proc.) przyznaje, że nie ma bliskich przyjaciół. Prawie jeden na dziesięciu (8%) Brytyjczyków jest przekonanych, że nie ma nawet żadnych bliższych znajomych.

Dzieląc wyniki ze względu na kategorie wiekowe, badanie wykazało, że młodsi Brytyjczycy (od 18 do 24 lat) częściej mają najlepszego przyjaciela niż osoby starsze. Trzy czwarte (75 proc.) młodszych Brytyjczyków twierdzi, że ma co najmniej jednego najlepszego przyjaciela, podczas gdy podobnie odpowiedziało 68 proc. osób z grupy wiekowej 35-44 lata.

Czytaj także: Depresja i samotność na emigracji: „W pewnym momencie nie było niczego ważniejszego od powrotu”. Teraz Polak żałuje decyzji

Z kolei biorąc pod uwagę płeć, okazało się, że mężczyźni częściej niż kobiety nie mają najlepszego przyjaciela. Prawie jedna trzecia (32 proc.) przebadanych mężczyzn twierdzi, że nie ma ani jednego najlepszego przyjaciela, podczas gdy podobnie uważa o sobie jedna czwarta (25 proc.) kobiet.

Dodatkowo, badanie pokazało, że mniej więcej połowa młodszych Brytyjczyków w ciągu ostatnich miesięcy poszerzyła krąg swoich znajomych i przyjaciół, podczas gdy do podobnego "osiągnięcia" przyznało się dwukrotnie mniej osób ze starszej grupy wiekowej.

Prawie połowa (46 proc.) osób w wieku od 18 do 24 lat twierdzi, że poszerzyła krąg znajomych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a większość z nich (64 proc.) zawarła nową przyjaźń w ubiegłym roku. Z kolei wśród Brytyjczyków w wieku powyżej 55 roku życia do nowych znajomości z tego samego okresu przyznaje się jedna czwarta (25 proc.) osób, a do zawarcia nowej przyjaźni w ciągu ostatnich 6 lat przyznaje się (18 proc.) Brytyjczyków w tej grupie wiekowej.

Zobacz koniecznie: Czujesz, że jesienna depresja już Cię dopada? Zobacz 4 proste zasady żywieniowe, które uwolnią Cię z objęć ponurego nastroju!