Co będziemy jeść w 2022 roku? Kartoflane mleko może stać się hitem według raportu Waitrose

Co będziemy jeść najchętniej w 2022 roku?

Supermarket Waitrose opublikował swój coroczny raport na temat trendów żywnościowych spodziewanych w nadchodzącym roku. Produkty i nowe nawyki, które mogą zyskać niebagatelną popularność, okazują się dość zaskakujące.

Jakie produkty żywnościowe będą najchętniej kupowane na Wyspach w 2022 roku? Jakie nowe nawyki żywieniowe mogą stać się popularne w UK w przyszłym roku? W swoim corocznym raporcie Food & Drink Report supermarket Waitrose przewiduje zdecydowaną zmianę trendów konsumenckich w Wielkiej Brytanii.

Co będziemy jeść w 2022?

Według raportu w 2022 roku szczególną popularnością ma WYspach będzie się cieszyć mleko ziemniaczane. Mleko ziemniaczane zostało wynalezione w Szwecji, gdzie jest obecnie modnym towarem żywnościowym. Znane jest szczególnie pod nazwą Dug, wymyśloną przez firmę Veg of Lund, której przypisuje się stworzenie tego rodzaju mleka.

Mleko ziemniaczane

Mleko kartoflane jest alternatywą dla mleka roślinnego wytwarzanego z innych produktów, np. z migdałów czy soi. Producenci mleka ziemniaczanego twierdzą, że jego produkcja wymaga zużycia mniejszej ilości CO2 niż w przypadku innych wegańskich napojów zastępujących mleko zwierzęce. Ma to być więc produkt nie tylko wegański, ale i ekologiczny.

Klimatarianizm

Wśród trendów, które mają podbić serca mieszkańców UK w przyszłym roku, znalazły się też przede wszystkim diety określone przez Waitrose jako „klimatyczne” – czyli innymi słowy po prostu diety pro-ekologiczne. Diety „klimatyczne” bywają też zbiorczo określane jako „klimatarianizm”, a ich cechą charakterystyczną jest nastawienie na jak najmniejsze zużycie CO2.

Gotowanie w domu i smak umami

W 2022 roku popularne ma być też gotowanie w domu (zamiast jedzenia na mieście lub zamawiania z dostawą) dla większej liczby osób (przyjaciół, rodziny). Co ciekawe, dodatkowo w brytyjskich kuchniach w 2022 roku ma królować (znany zwłaszcza z azjatyckiej kuchni) smak umami. Smak umami został przez naukowców wyodrębniony ze smaku słonego dopiero w 2000 roku. Uznano go za osobny smak podstawowy, ponieważ na ludzkich i zwierzęcych językach zlokalizowano receptory kwasy glutaminowego, odpowiedzialne za percepcję właśnie smaku umami. Jest to tak zwany piąty smak – obok gorzkiego, słonego, słodkiego i kwaśnego. Smak umami opisywany jest jako smak "rosołowy" czy też "mięsny".