Chory pasażer przyleciał do UK, nic nie wiedział o kwarantannie i chciał wsiąść do metra w Londynie

Mężczyzna, który przyleciał do UK ze Szwajcarii twierdzi, że nie poinformowano go o konieczności odbycia kwarantanny po przyjeździe na Wyspy.

Mężczyzna, który przyleciał do Wielkiej Brytanii ze Szwajcarii i czuł się tak źle, że stwierdził, iż musi udać się do szpitala, nic nie wiedział o wymogu 14-dniowej kwarantanny. Co więcej mimo fatalnego samopoczucia przyjezdny miał zamiar wsiąść do londyńskiego metra…

Przyjezdny ze Szwajcarii skarży się, że nikt nie powiedział mu, iż musi przejść 14-dniową kwarantannę po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii i podać swoje dane adresowe służbom granicznym.

Nic nie wiedział o kwarantannie w UK

Osoby, które nie zastosują się do wymogu odbycia 14-dniowej kwarantanny po przyjeździe na Wyspy, muszą liczyć się z karą w wysokości 1 000 funtów. Mężczyzna, który przyleciał ze Szwajcarii i czuł się tak źle, że postanowił udać się do szpitala, twierdzi, że nic nie wiedział o kwarantannie w UK.

Chory twierdzi, że wsiadł do samolotu myśląc, iż jego złe samopoczucie wynika z infekcji ucha lub zęba, nie podejrzewał nawet, że może mieć Covid-19, gdyż wydaje mu się, że chorował już na koronawirusa wcześniej. Obecnie jednak przyjezdny cierpi już na inne niepokojące symptomy.

System dotyczący kwarantanny „to kompletna farsa”

Cytowany przez „Daily Mail” pracownik straży granicznej twierdzi, że funkcjonowanie całego systemu związanego z kwarantanną „to kompletna farsa”.

- Większość pasażerów nie wypełnia formularzy z wyprzedzeniem. Ci, którzy wypełniają je w kraju, otrzymują internetowy numer referencyjny, jednak służby imigracyjne nie mogą się zalogować, aby sprawdzić, czy formularz został wypełniony poprawnie.

Przyjezdni także nie zostawiają na systemie dotyczącym kwarantanny suchej nitki. Jedna z kobiet, która przyjechała niedawno na Wyspy liniami British Airways, twierdzi, że wypełniając formularz mogła „kłamać cały czas”.

