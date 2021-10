Ceny benzyny sięgają 1,36 funta za litr - są najwyższe od ośmiu lat!

Co jest przyczyną podwyżek?

Fot: pxhere

Ceny paliw w UK poszły w górę, i to ostro. Jak należy tłumaczyć tę podwyżkę? Czy ostatnie niedobory kierowców i lokalne braki paliwa na niektórych stacjach są powodem tej sytuacji?

Czy "panika" wśród kierowców na Wyspach, którzy na wieść o "kryzysie paliwowym" i brakach paliwa na stacjach, zaczęli więcej tankować, sprawiła, że ceny benzyny i oleju napędowego w UK ostro wystrzeliły w górę? Obecnie mamy do czynienia z rekordowymi od 2013 roku stawkami za paliwa, jak wynika z oficjalnych danych, które zostały opublikowane w dniu wczorajszym (5 października 2021 roku). Jak podaje brytyjski RAC średnie ceny benzyny wzrosły w ciągu tygodnia o 0,91 pensa za litr, z 135,19 pensa do poziomu 136,1 pensa. W przypadku oleju napędowego było podobnie - podwyżka sięgnęła 1,7 pensa, z 137,9 pensa do 139,2 pensa.

Nalanie pełnego baku w UK jest coraz droższe...

Zarówno benzyna, jak i olej napędowy osiągnęły już poziomy obserwowane jesienią 2013 roku. Powoli zbliżają się do absolutnie rekordowych stawek, które widzieliśmy w kwietniu 2013 roku. Wówczas za litr benzyny płaciło się 142,48 pensów.

Warto również spojrzeć na te ceny w perspektywie rocznej. Cena benzyny we wrześniu 2021 roku był wyższa o 22 pensy, niż w analogicznym okresie roku 2020, natomiast koszt oleju napędowego poszedł w górę 21 pensów. W praktyce oznacza to, że koszt napełnienia 55-litrowego zbiornika paliwa w samochodzie wyniósł 75,26 funtów za benzynę i 76,59 funtów za olej napędowy. Każdorazowe tankowanie jest około 12 funtów droższe obecnie, niż było 12 miesięcy temu.

W skali roku za tankowanie 55-litrowego zbiornika paliwa jest 12 funtów droższe!

Odpowiadając na pytanie postawione na samym początku tego artykułu, według RAC zwiększony popyt nie miał wpływu na podwyżki cen na stajach. Wzrosty nie były związane z niedoborami paliwa, spowodowane brakiem kierowców cystern i paniką wśród kierowców, które w ostatnich tygodniach miały miejsce w UK. Jak komentuje Simon Williams z RAC popyt na ropę przewyższa podaż. Powodem są nie indywidualni konsumenci, ale nabierająca tempa światowa gospodarka. Wzrost został spotęgowany także przez OPEC, który zdecydował się nie zwiększać znacząco wydobycia ropy.