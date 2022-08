Brytyjskie władze przywracają do użytku największy magazyn gazu na Wyspie

Podjęto decyzję o zwiększeniu rezerw gazu ziemnego w UK na zimę. W tym celu ponownie uruchomiono największy magazyn tego surowca w UK. Pompowanie gazu do Rough ma zacząć się we wrześniu 2022.

Jak donosi portal "The Daily Telegraph", brytyjscy inspektorzy Health and Safety Executive wydali zezwolenie na otwarcie Rough, największego magazynu gazu w Wielkiej Brytanii, zlokalizowanego na Morzu Północnym, leżącego około 30 km od wybrzeża Yorkshire. Obiekt nie był użytkowany od 2017, ale ze względu na obecną sytuację branży energetycznej podjęto decyzją o jego ponownym uruchomieniu. Pompowanie gazu ziemnego i budowanie rezerwy energetycznej ma zacząć się na początku września 2022, według doniesień, na jakie powołuje się "Telegraph". Dojdzie do niego, gdy Centrica, właściciel British Gas porozumie się z rządem UK w kwestiach finansowym oraz uzyska zgodę od North Sea Transition Authority (NSTA). Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedynie formalność.

UK zwiększa swoje zapasy gazu ziemnego

Według źródła w Whitehall na jakie powołuje się dziennikarz "Telegrapha", urzędnicy rządowi zamierzają sfinalizować rozmowy z Centricą w takim terminie, aby już za dwa tygodnie w Rough zaczęto gromadzić zapasy gazu ziemnego na zbliżającą się zimę.

Ponowne uruchomienie Rough to inicjatywa ministra biznesu Kwasiego Kwartenga. W obliczu obaw związanych z niedoborem gazu poprosił o przywrócenie magazynu do funkcjonowania, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Wielkiej Brytanii

Ponownie uruchomiono największy magazyn tego surowca

Obiekt może pomieścić wystarczającą ilość gazu, aby zaspokoić zimowe zapotrzebowanie przez około 10 dni. Przy pełnym napełnieniu mieści około 3,4 mld metrów sześc. gazu ziemnego. Stanowi to około 70 proc. pojemności magazynowej. Oczekuje się, że tej zimy zostanie uzupełniony jedynie w jednej czwartej. Centrica chce przygotować zapas 800 mln metrów sześc. na tę zimę oraz i 1,7 mld na zimę 2022/23. W ten sposób obecne zapasy gazu (wynoszące 1,6 mld metrów sześc.) znacznie się zwiększą.

Uważa się, że zarówno firma, jak i rząd popierają ostateczne przekształcenie obiektu do przechowywania wodoru, a nie gazu ziemnego. Centrica potwierdziła, że prowadzi konstruktywny dialog z urzędnikami, ale odmówiła dalszych komentarzy w tej sprawie.

