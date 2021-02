Brytyjskie obywatelstwo bez testu z języka i Life in the UK. Sprawdź, kto jest zwolniony z egzaminów

Kto jest zwolniony z testu Life in the UK?

Kto może ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo nie podchodząc do egzaminu z języka angielskiego ani do Life in the UK Test? Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać brytyjski paszport bez konieczności udowadniania znajomości języka i historii Wielkiej Brytanii.

Przy staraniu się o brytyjskie obywatelstwo, wśród wielu formalności, których trzeba dopełnić, dwie kwestie bywają szczególnie stresujące dla aplikujących - egzamin z języka angielskiego oraz test z historii i kultury brytyjskiej Life in the UK. Istnieją jednak warunki, które zwalniają z konieczności zdawania tych dwóch testów.

Brytyjskie obywatelstwo bez testu Life in the UK. Dla kogo?

Na oficjalnych brytyjskich stronach rządowych, dotyczących ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo, widnieją informacje, że pewne grupy aplikujących nie muszą udowadniać znajomości historii i kultury Wielkiej Brytanii. Do grup tych należą:

osoby poniżej 18. roku życia

osoby, które ukończyły 65 lub więcej lat

osoby, które już wcześniej zdały Life in the UK Test

osoby, które ze względu na długotrwały zły stan zdrowia fizycznego lub psychicznego nie są w stanie podejść do testu (konieczne jest tu jednak zaświadczenie lekarskie na temat przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających napisanie testu).

Więcej informacji znajduje się na stronach rządowych: LIFE IN THE UK TEST. A co z testem z języka angielskiego?

Brytyjskie obywatelstwo bez testu z języka angielskiego. Dla kogo?

Z kolei wśród grup zwolnionych z konieczności zdawania egzaminu z języka angielskiego przy ubieganiu się o brytyjskie obywatelstwo, znajdują się:

osoby, które ukończyły 65 lub więcej lat

osoby, które ze względu na długotrwały zły stan zdrowia fizycznego lub psychicznego nie są w stanie podejść do testu (konieczne jest tu jednak zaświadczenie lekarskie na temat przyczyn zdrowotnych uniemożliwiających napisanie testu).

Więcej informacji znajduje się na stronach rządowych: PROVE YOUR ENGLISH.