Brytyjskie bary i hotele przestają sprzedawać wódkę i inne napoje alkoholowe z Rosji. Chcą okazać solidarność z Ukrainą

Cały świat dynamicznie reaguje na inwazję Rosji na Ukrainę, a konsumenci w wielu państwach okazują solidarność z mieszkańcami Ukrainy poprzez bojkot rosyjskich produktów. Do akcji dołącza także coraz więcej barów i hoteli w Wielkiej Brytanii, które w ramach solidarności z napadniętymi Ukraińcami przestają sprzedawać rosyjską wódkę i inne napoje alkoholowe.

Bojkot rosyjskich alkoholi zapowiedziały właśnie m.in. Nightcap Group, Arc Inspirations i Bundobust. Sarah Willingham, założycielka sieci Nightcap Group, która niegdyś wzięła udział w popularnym programie telewizyjnym Dragons’ Den i która obecnie ma w Londynie 27 różnego typu lokali sprzedających alkohol, powiedziała wprost, że „trudno jest [w tej sytuacji] siedzieć w ciepłych, bezpiecznych domach i nic nie robić”. - Dewastacja na Ukrainie jest bolesna i nie mogę pojąć, jak musi to wyglądać dla obywateli Ukrainy. (…) Przekazaliśmy trochę pieniędzy, ale z biznesowego punktu widzenia my (zespół kierowniczy i personel) chcieliśmy jeszcze coś zrobić, cokolwiek, aby pokazać nasze wsparcie, dlatego usunęliśmy całą rosyjską wódkę i alkohol ze wszystkich naszych barów Nightcap. To drobiazg, ale im więcej zrobimy małych rzeczy, tym większy będzie to miało wpływ – zaznaczyła w mediach Sarah Willingham.

To show our support to the people of Ukraine we will no longer be pouring any Russian vodka in any of our bars. pic.twitter.com/SYagPLz24K

Bojkot rosyjskich alkoholi zapowiedziały też m.in. Arc Inspirations i Bundobust. Na oficjalnym profilu Arc Inspirations na Twitterze czytamy: „Aby okazać nasze wsparcie narodowi ukraińskiemu, nie będziemy już dłużej nalewać rosyjskiej wódki w żadnym z naszych barów”. Z kolei założyciel Bundobust, Marko Husak, który prowadzi hotele w Manchesterze, Liverpoolu i Leeds, wezwał sektor do znalezienia alternatywy dla rosyjskich produktów. Husak także poinformował o swojej decyzji na Twitterze, pisząc: „Otrzymałem sporo wiadomości od moich kolegów prowadzących restauracje, bary i [puby] z piwem, z zapytaniem, czy mogą coś zrobić, aby pomóc, więc zasugerowałem, że mogą pomóc, zaprzestając gromadzić rosyjskie produkty”.



I’ve had quite a few messages from my colleagues in the restaurant, bar and beer industries asking if there is anything that they can do to help, so I’ve suggested that they can help by stop stocking Russian products. pic.twitter.com/OftnuQOjai