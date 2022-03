Anonymous oferuje rosyjskim żołnierzom nagrodę w Bitcoinach za oddanie czołgów

Międzynarodowy kolektyw hakerski Anonymous poinformował, że w ciągu zaledwie dwóch dni udało mu się włamać do ponad 300 rosyjskich celów. Teraz oferuje rosyjskim żołnierzom zapłatę w bitcoinach za przekazanie czołgów. Dzisiaj także haktywistom udało się wyłączyć centrum kontroli rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos przez co "Rosja nie ma już dłużej kontroli nad własnymi satelitami szpiegowskimi".

Oferta zakupu czołgów pojawiła się po doniesieniach, że Rosja odmówiła w poniedziałek otwarcia swojej giełdy. Osławiona społeczność hakerów twierdzi, że zebrała ponad miliard rubli (7,8 mln funtów) i oferuje załogom czołgów rosyjskich 5 mln rubli (39 000 funtów) za każdy przekazany czołg, podają ukraińskie media.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous#Ukraine