Brytyjski parlament przedłużył o kolejne pół roku specjalne uprawnienia rządu do walki z koronawirusem

Rząd UK pozostawił sobie prawo do dalszego wprowadzania restrykcji i ograniczeń

Brytyjska Izba Gmin przegłosowała w dniu wczorajszym obowiązywanie nadzwyczajnych przepisów epidemicznych o kolejne sześć miesięcy. Oznacza to, że rząd Borisa Johnsona nadal będzie mógł wprowadzać restrykcję związane z koronawirusem.

Przypomnijmy, ustawa o koronawirusie Coronavirus Act 2020 została przyjęta przez parlament na Wyspie w trybie pilnym ponad rok temu, w marcu 2020 roku. Gdy na Wyspach rozpoczynała się epidemia, rząd w ramach walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nadał sobie specjalnie uprawnienia, ale ograniczone czasowo. Regularnie poddawane są one przeglądowi i co sześć miesięcy odnawiane.

Jaki był wynik głosowania w tej sprawie w Izbie Gmin? 484 posłów było za, 76 opowiedziało się przeciw. Podobnie, jak torysi głosowali również w większości politycy Partii Pracy, a przeciw byli Liberalni Demokraci oraz znaczna grupa posłów Partii Konserwatywnej (​​konkretnie - jak podają brytyjskie media - 35 osób). "Rebelianci" ci byli przeciwko wydłużeniu Coronavirus Act 2020 aż do września 2021 roku i mocno krytykują decyzje rządu premiera Johnsona w sprawie kolejnych ograniczeń i restrykcji.

Przegłosowane w czwartek przepisy dają rządowi szerokie uprawnienia w politycznym kształtowaniu rzeczywistości na Wyspie. Władze mają możliwość ograniczania i zakazywania imprez masowych oraz zgromadzeń, tymczasowego zamykania szkół, lokali gastronomicznych coraz sklepów, nakładania ograniczeń w przemieszczaniu się, a także zatrzymywaniu osób, które zostaną uznane za zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Minister zdrowia Matt Hancock wezwał parlamentarzystów do rozszerzenia kompetencji rządu i zapewniał, że ustawa daje "niezbędne" uprawnienia w walce z epidemią. "Chociaż ta ustawa pozostaje niezbędna i są w niej elementy, o których odnowienie zabiegamy, zawsze mówiliśmy, że zachowamy uprawnienia tylko tak długo, jak będą one konieczne (...). Uprawnienia mają wyjątkowy charakter. Zostały zatwierdzone przez tę Izbę do użytku w najbardziej ekstremalnych sytuacjach i muszą być postrzegane w tym świetle" - deklarował minister Hancock.

Jak zapewnia minister Hancock będą stosowane w "najbardziej ekstremalnych sytuacjach"

"Nie mogę odpowiedzieć, czy będziemy ją wygaszać w ciągu sześciu miesięcy. Wolałbym, żeby tak się stało, ale biorąc pod uwagę ostatni rok, myślę, że przewidywania byłyby pochopne" - uzupełniał mówiąc, iż nie może obiecać, że to ostatnie takie głosowanie...

Zaznaczmy, że zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Borisa Johnsona restrykcje mają zostać całkowicie zniesione najwcześniej już 21 czerwca, a więc dobrych kilka miesięcy przed wygaśnięciem covidowych uprawnień rządu...