Brytyjski jasnowidz przewidział pożar katedry Notre Dame. Rzuci wyzwanie Babie Vandze?

Zwolennicy Nicolasa Aujuli twierdzą, że trafnie przewidział on pożar katedry Notre Dame

Jasnowidz Nicolas Aujula trafnie przewidział w ostatnich latach pożar w dużym historycznym kościele, masowe protesty taksówkarzy w Londynie, a także trzęsienia ziemi w Chinach i na Kubie. Jego wyznawcy twierdzą, że może rzucić wyzwanie Babie Vandze.

Londyńczyk Nicolas Aujula, który wierzy, że w poprzednich wcieleniach był lwem i egipską królową, twierdzi, że wizji dotyczących przyszłości doświadcza odkąd był dzieckiem. Jego zwolennicy zapewniają, że Aujula nie tylko trafnie przewidział pożar katedry Notre Dame w Paryżu, ale też trzęsienia ziemi w Chinach i na Kubie, masowe protesty taksówkarzy w Londynie, skandal z udziałem osoby publicznej o imieniu Justin, a także zaręczyny Taylor Swift.

„Niektóre z moich wizji to po prostu sny, a inne po prostu nachodzą mnie, gdy spaceruję. Sny są jednak najsilniejsze, ponieważ wtedy jesteś oszołomiony. Logiczna strona mózgu jest wyłączona, co daje więcej miejsca stronie intuicyjnej” - mówi Aujula na łamach „Daily Mirror”. „Widziałem wiele wizji dotyczących protestów – dotyczących ludzi, którzy wychodzą na ulice, nie tylko tutaj, ale na całym świecie. Oczywiście ludzie cały czas protestują, ale postrzegam to bardziej jako globalny ruch masowy” - dodaje.

Co więc, według Aujuli, przyniesie rok 2020? Brytyjczyk zapowiada, że to będzie ciężki rok, zarówno dla mieszkańców Wysp, jak i dla reszty świata. Aujula twierdzi, że w Stanach Zjednoczonych Donald Trump przegra wybory, choć nie obejdzie się w związku z tym bez emocji. Brytyjczycy muszą się z kolei przygotować na trudne warunki pogodowe, które będą nawiedzać Wyspy przez cały rok 2020. Jasnowidz wie także, co zdarzy się w szeroko pojętym showbiznesie - Lindsay Lohan i Jennifer Aniston wejdą w nowe związki, Paris Hilton ogłosi, że spodziewa się dziecka, a świat obiegnie smutna wiadomość o śmierci młodej piosenkarki, która, podobnie jak Amy Winehouse, umrze na skutek przedawkowania narkotyków lub alkoholu.