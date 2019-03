Brytyjska telewizja internetowa odpowiedzią na Netflixa - czym będzie BritBox?

Fot: BritBox

Stacje BBC i ITV połączyły swoje siły, aby stworzyć nową platformę streamingową, w której ofercie znajdą się znakomite brytyjskie produkcje. BritBox idzie w szranki z Netflixem i Amazon Prime.

Jeszcze w tym roku ma wystartować nowy serwis VOD. Platforma BritBox zostanie stworzona wspólnie przez BBC i ITV. W jej ofercie ma znaleźć się szeroka bibliotekę filmów, seriali i programów produkowanych przez obie stacje. Jednak, co ciekawe nie znajdziemy na BritBoxie najnowszych pozycji w ofercie tych brytyjskich nadawców - te mają być dostępne w tradycyjnej telewizji oraz na ich cyfrowych antenach, czyli na iPlayer (BBC) oraz ITV Hub (ITV). Niejako w zamian za to na BritBoxie mają pojawić się nowe, dedykowane właśnie tej platformie, produkcje.

Warto dodać, że w pewnej formie BritBox jest już dostępny na amerykańskim rynku. Pod koniec 2016 roku w USA uruchomiono serwis z brytyjskimi produkcjami. Nie cieszy się on specjalną popularnością, bo ilość subskrybentów szacuje się na około 500 tysięcy.

- BritBox będzie domem dla najlepszych przedstawicieli brytyjskiej kreatywności - celebrowania tego, co najlepsze z przeszłości, teraźniejszości i inwestycją w nowe brytyjskie treści w przyszłości - komentowała Carolyn McCall - szefowa wykonawcza ITV. - To będzie nowy serwis streamingowy, dostarczający najlepsze rodzime treści publiczności, która je najbardziej kocha... To ekscytujący czas dla widzów - wtórował jej dyrektor generalny BBC Tony Hall.

Jednak póki co w zasadzie nic konkretnego o nowym serwisie streaminogwym nie wiemy - ani nie znamy tytułów dedykowanych BritBoksowi produkcji, ani nie wiemy ile za dostęp do nich mielibyśmy zapłacić. Warto jednak dodać, że w 2018 roku wspólny wysiłek ITV i BBC przyniósł znakomity efekt w postaci świetnego serialu "Bodyguard".

Dodajmy, że na brytyjskim rynku funkcjonuje inna strona, na której można oglądać telewizje online i w dodatku jest ona całkowicie po polsku! WEEB TV pozostaje ciekawą opcją dla wszystkich, którzy chcą "zamienić" tradycyjną TV na telewizję oglądaną przez internet.

