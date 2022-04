Brytyjska organizacja poszukuje pracowników do najbardziej odległego urzędu pocztowego na świecie [wideo]

fot. YouTube

Dla osób lubiących wyzwania, miłośników zimowych warunków i… pingwinów będzie to niewątpliwie praca marzeń. UK Antarctic Heritage Trust poszukuje zespołu ludzi do kierowania urzędem pocztowym na Antarktydzie i innych ciekawych zajęć w tym wyjątkowym miejscu.

Brytyjska organizacja z siedzibą w Cambridge odpowiadająca za zachowanie zabytkowych budynków i artefaktów na Antarktydzie zwykle zasypywana setkami podań o pracę, zaapelowała o zgłaszanie się kandydatów do nietypowego zajęcia w nietypowym miejscu.

Wybrani kandydaci spędzą pięć miesięcy na utrzymaniu bazy w Port Lockroy i będą odpowiedzialni za liczenie pingwinów. Będą stacjonować na wyspie Goudier w swoim towarzystwie i... kolonii pingwinów.

Dream of waking up & seeing Antarctica in all its glory? Penguins plodding around, the sun peeping over snow topped mountains. A job like no other. Join us & help protect Antarctica's heritage & conserve its precious environment. Apply by 25 April. https://t.co/NPSf6dKLdipic.twitter.com/GmJYIq5w1m