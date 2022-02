Praca marzeń na malowniczej szkockiej wyspie z zakwaterowaniem [wideo]

Wyspa Canna znajduje się 19 mil od kontynentalnej części Szkocji i można do niej dotrzeć tylko promem, a mieszka na niej zaledwie 15 osób. To właśnie na niej National Trust Scotland chce zatrudnić strażnika parku m.in. do monitorowania populacji ptaków.

Praca na malowniczej szkockiej wyspie Canna należy niewątpliwie do wyjątkowych ofert, z których mogą skorzystać miłośnicy przyrody i spokoju. Nie bez powodu wchodząca w skład Hebryd Wewnętrznych Isle of Canna nazywana jest „ptasim sanktuarium”. To właśnie ze względu na ten walor wyspy National Trust Scotland poszukuje pracownika od marca do listopada.

Praca marzeń na malowniczej szkockiej wyspie

Właściciel wyspy, National Trust Scotland chce zatrudnić strażnika parku, który zamieszkałby tam na osiem miesięcy i monitorowałby lokalną przyrodę, naprawiał ścieżki i był źródłem informacji dla 6000 odwiedzających.

Wyspa Canna jest obecnie domem dla zaledwie 15 pełnoetatowych mieszkańców. Jest również miejscem docelowym dla statków wycieczkowych. Pracownik miałby również ściśle współpracować z Community Development Trust, który jest prowadzony przez mieszkańców wyspy, aby pomóc w jej utrzymaniu.

Idealny kandydat

W zamian pracownik dostanie darmowe zakwaterowanie na cały okres pobytu na wyspie i równowartość 22 752 funtów rocznie. Oferta pracy pojawiła się na stronie NTS w sekcji regionu wyżyn i wysp. Zgodnie z treścią ogłoszenia idealny kandydat musi mieć duże doświadczenie w kilku dziedzinach, w tym w badaniach nad dziedzictwem i kulturą czy ochroną przyrody.

Poza tym powinien czuć się komfortowo pracując w samotności i posiadać solidną wiedzę na temat Microsoftu i mediów społecznościowych.

Nie jest to jedyna oferta pracy na wyspie Canna. National Trust Scotland chce zatrudnić również parę do przejęcia pensjonatu.