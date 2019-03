Brytyjska organizacja opublikowała filmik instruktażowy dla pracowników sezonowych... PO POLSKU [wideo]

Fot: YouTube

Na YouTubie pojawił się krótki film mający na celu pomoc osobom sezonowo zatrudnionym przy zbiorze owoców w optymalizacji ich pracy na roli. Jak czytamy w opisie dzięki przedstawionym technikom można zwiększyć szybkość pracy i wydajność nawet o 25%.

Rzeczony filmik został zatytułowany "Champion Soft Fruit Picker Training Video" i opublikowano go na profilu "AHDB Horticulture TV". Trwa dosłownie kilkanaście minut i na łamach "Polish Express" nie będziemy oceniać jego poziomu, ale zwrócimy uwagę na to, że jego narrator mówi w języku... polskim! W dodatku dostępne są napisy w językach w zasadzie wszystkich imigranckich narodowości, które do UK przyjeżdżają pracować właśnie przy zbiorach owoców. Mamy więc napisy po bułgarsku, litewsku, łotewsku, rumuńsku, ukraińsku i rosyjsku.

Oto nagranie:

Jak wiadomo do Wielkiej Brytanii przyjeżdżają dziesiątki tysięcy emigrantów szukających zatrudnienia właśnie w takiej formie. Pracy przy zbieraniu warzyw i owoców nie brakuje, a pracownicy choćby z Polski czy Litwy cieszą się bardzo dobrą opinia wśród pracodawców.

Pytanie jednak brzmi czy nagranie zrealizowane na zlecenie stowarzyszenia Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB), w którym polskim imigrantom wyjaśnia się jak należy "po mistrzowsku" pracować nie budzi w was sprzeciwu? Czy opublikowany materiał nie jest kontrowersyjny ZAKŁADAJĄC, że zbiorem owoców zajmują się obcokrajowcy, Polacy?

