Polscy emigranci w UK - mąż rzucił się z nożem na żonę oskarżającą go o zdradę

Twórcy kampanii zachęcającej do piętnowania przypadków wymuszonego zawarcia związku małżeńskiego ostrzegli, że młodzi mieszkańcy Londynu są moralnie obojętni wobec tego niebezpiecznego zjawiska. Nowe badania...

Oddając hołd ofiarom ataku w Tunezji Wielka Brytania zamilknie dzisiaj w południe na jedną minutę. Flagi zostaną spuszczone do połowy na Pałacu Buckingham i Whitehall. Momentowi upamiętnienia przewodzić...

Rodzice 16-letniej Dagmary Przybysz wciąż przeżywają tragiczną śmierć córki na Wyspach. I nie zanosi się na to, by prawda o tragicznych zdarzeniach z maja ubiegłego roku została wyjaśniona. Dziewczyna...

Policja aresztowała uzbrojonego w nóż mężczyznę tuż przed bramą parlamentu w Londynie. Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 11.

List od Czytelnika: Atak na Polaka w Belfaście! Nadal czeka na pomoc policji

Do redakcji „Polish Express” zgłosił się nasz rodak mieszkający w Belfaście, któremu z soboty na niedzielę spalono samochód będący na polskich rejestracjach. Nie ma on żadnych wątpliwości, że do ataku...