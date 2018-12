Brytyjscy turyści będą musieli zapłacić 6 funtów za wjazd na teren Unii Europejskiej po Brexicie

Turyści z Wielkiej Brytanii, którzy będą chcieli wjechać na teren państw Unii Europejskiej będą musieli po Brexicie zapłacić za to 6 funtów.

Komisja Europejska potwierdziła, że po Brexicie osoby z Wielkiej Brytanii chcące wjechać na teren państw członkowskich Unii Europejskiej będą musieli uiścić specjalną opłatę w wysokości 6 funtów. W zamian za to każdy posiadacz brytyjskiego paszportu otrzyma elektroniczną wizę ważną na 3 lata. Po upływie tego czasu będzie trzeba znów uiścić opłatę.

Opłata autoryzacyjna będzie obowiązywała osoby poniżej 18. roku życia oraz powyżej 70., co oznacza, że będzie ona dotyczyły ponad 40 mln osób. System, który będzie odpowiedzialny za wydawanie wiz nazywa się ESTIAS i obejmuje on obywateli 61 krajów z poza strefy Schengen, którzy potrzebują wizy do wjazdu na teren UE.

Wiza będzie ważna przez trzy lata lub do czasu wygaśnięcia ważności paszportu. Wprowadzenie opłaty wizowej było jednym z głównych argumentów zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według nich Zjednoczone Królestwo zostało potraktowane przez UE jak "kraj trzeci".

Natasha Bertaud, która jest rzeczniczką koordynatora programu, Jean-Claude Junckera potwierdziła, że Wielka Brytania faktycznie będzie musiała zostać objęta programem ESTIAS, ale zaznaczyła również, że będzie on tańszy niż stosowany przez Stany Zjednoczone program ESTA.

Badania pokazują, że Brytyjczycy podróżujący do krajów Unii Europejskiej wydają tam ponad 33 mld funtów rocznie.