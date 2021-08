Brytyjka otrzymała mandaty na łączną kwotę £20 000 za wykroczenia, których nie popełniła! Co się stało?

Fot. Getty

Brytyjka z Hartlepool była bliska załamania nerwowego, gdy do jej domu zaczęły przychodzić manaty wystawione na numer rejestracyjny jej samochodu. Łącznie mandaty opiewały na kwotę £20 000!

Claire Herron w krótkim czasie otrzymała cały stos mandatów za wykroczenia drogowe popełnione w Londynie na kwotę £20 000. Brytyjka opowiedziała w mediach, że nie była w stanie powstrzymać spływających do niej kar pomimo tego, że mieszkała 250 mil od Londynu. Kobieta zaczęła mieć szybko problem z komornikiem, który zaległe opłaty, w wysokości £1,200, próbował ściągnąć nawet od jej 80-letniej matki.

Brytyjka padła ofiarą przestępców podrabiających tablice rejestracyjne

Szybko okazało się, że Claire Herron padła ofiarą przestępców podrabiających tablice rejestracyjne. W pierwszej połowie 2018 r. Brytyjka próbowała sprzedać na stronie Gumtree swojego Mercedesa, a wystawiając ogłoszenie nie zakryła numeru rejestracyjnego samochodu. I to właśnie tam prawdopodobnie tablicę dostrzegli przestępcy, którzy postanowili ja następnie podrobić i zamocować na pojeździe do złudzenia przypominającym samochód Claire.

Kradzieże i podrabianie tablic rejestracyjnych to wciąż spory problem w Wielkiej Brytanii. W końcu, jak mówią statystyki policyjne, w Wielkiej Brytanii niemal 80 proc. przestępstw dokonywanych jest przy użyciu pojazdu – zarówno samochodu, jak i jednośladów, które służą jedynie do transportu przestępców na miejsce przestępstwa. I to właśnie dlatego podrabianie tablic rejestracyjnych nadal jest tak popularne i trudne do wykrycia zarazem.

Claire Herron na szczęście skorzystała z pomocy organizacji zajmującej się pomocą ofiarom tego typu przestępstw. Numer rejestracyjny Brytyjki trafił na specjalna listę numerów skradzionych, a komornicy przestali Brytyjkę nękać.