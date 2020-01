Brytyjka, która w Wigilię wygrała £1 mln twierdzi, że to świąteczny prezent od jej zmarłej mamy

Fot. Getty

Lizbet Ramus, która wygrała £1 mln na loterii EuroMillion twierdzi, że pieniądze nie trafiły do niej przypadkiem. Brytyjka jest przekonana, że w sprawie wygranej interweniowała w zaświatach jej zmarła niedawno mama.

Mama Lizbet Ramus – Lavender, zmarła w zeszłym roku na skutek pęknięcia tętniaka, dlatego tegoroczne święta miały być dla Brytyjki wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy miały się odbyć bez mamy. Dla podreperowania sobie nastroju Lizbet – sama będąca mamą 27-letniego syna Reggiego – kupiła z okazji Świąt Bożego Narodzenia kilka kuponów EuroMillions, które następnie schowała do używanej przez Lavender portmonetki. Jakież było jej zdziwienie, gdy okazało się, że jeden z kuponów zakupionych w Lancing okazał się pasować do kodu Millionaire Maker.

Przed południem w Boxing Day okazało się, że Brytyjka wygrała £1 mln, które pozwolą jej teraz spokojnie żyć. - Nie mam żadnych drugich myśli, ta wygrana na zawsze zmieni moje życie. Nigdy już nie będę się musiała martwić o wysokie rachunki ani o to, czy będę w stanie za coś zapłacić. To, jaka presja zostanie ze mnie zdjęta w codziennym życiu, jest nie do przecenienia. Dzięki temu mogę kupić mój wymarzony dom, malutki nadmorski domek w Shoreham dla mnie i dla psa – wyznała w brytyjskiej prasie kobieta.

Lizbet jest też przekonana, że w sprawie jej wygranej musiała interweniować w zaświatach jej mama, która wiedziała, jak bardzo potrzebne są jej te pieniądze. - Była tak troskliwą osobą i niesamowitą mamą, że nie mogę przestać myśleć o tym, że to właśnie ona rozsiewa odrobinę świątecznej magii w czasie, gdy naprawdę jej potrzebowałam – zaznaczyła.

