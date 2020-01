Oto najgorsi pasażerowie 2019 roku. Nie oglądajcie tego przy jedzeniu [zdjęcia]

Dwie kobiety, prawdopodobnie Brytyjki, zostały wyrzucone z samolotu linii Thomas Cook, lecącego z Turcji do Gatwick, po tym, jak miały powiedzieć, że trzej muzułmańscy mężczyźni w białych chustach modlitewnych...

Szokujące video: Kufel piwa eksplodował bez niczyjej ingerencji. Właściciel podejrzewa, że to sprawka duchów…

Trudno jest wytłumaczyć to, co widać na nagraniu kamery CCTV w pubie Derby Arms w Prescot - w pewnym momencie, bez żadnej ingerencji człowieka, eksploduje tam po prostu kufel piwa. Czy to sprawka duchów,...