Absurdy UK: Kurier Amazona odmówił wydania butelki sherry 92-letniej Brytyjce, bo… nie miała przy sobie dowodu osobistego!

Fot. Getty

Jeden z pracowników Amazona, który dostarczał przesyłki do domów klientów, odmówił wydania butelki sherry 92-letniej Brytyjce z Seaham w hrabstwie Durham. Mężczyzna żądał, by kobieta okazała najpierw swój dowód tożsamości, ale staruszka nie mogła go znaleźć… „Rozumiem, że jeśli masz tyle szczęścia, że wyglądasz na nastolatka, to powinieneś pokazać dowód. Ale moja babcia ma 92 lata. Nikt nie może mieć wątpliwości, że jest wystarczająco dorosła, by pić.” - komentował wnuczek starszej pani.

Jak donosi „The Sun”, w Seaham w hrabstwie Durham doszło do dość komicznej sytuacji. Kurier dostarczający przesyłki Amazona odmówił wydania butelki sherry 92-letniej klientce, ponieważ kobieta nie mogła pokazać dostawcy swojego dowodu osobistego, poświadczającego, że jest osobą pełnoletnią i można jej legalnie wręczyć alkohol.

W przesyłce, którą do Brytyjki wysłał jej wnuk, oprócz butelki Harvey's Bristol Cream o wartości 8,50 funtów, znajdowały się również puzzle. Kurier bez problemu wręczył kobiecie puzzle, ale nie chciał oddać jej butelki z alkoholem, twierdząc, że najpierw musi zobaczyć dowód tożsamości zawierający zdjęcie 92-letniej Brytyjki.

Zobacz koniecznie: Oto najgorsi pasażerowie 2019 roku. Nie oglądajcie tego przy jedzeniu [zdjęcia]

W chwili, gdy dostawca odwiedził staruszkę, kobieta nie miała przy sobie ani prawa jazdy, ani paszportu, ani żadnego innego dokumentu ze zdjęciem, więc pracownik Amazona stwierdził, że nie może wydać kobiecie alkoholu i tę część przesyłki zabrał ze sobą z powrotem do siedzimy firmy.

Następnego dnia ten sam kurier powrócił pod ten sam adres, by ponowić próbę doręczenia przesyłki. Starsza pani była tym razem lepiej przygotowana na odbiór paczki z alkoholem - okazała kurierowi swój bilet autobusowy, na którym widnieje jej zdjęcie. Niestety, taki dokument nie wystarczył kurierowi, który po raz drugi odmówił wydania 92-latce butelki sherry.

O tym się mówi: Slough: Ruszył proces "Świątecznego Mordercy" z Polski, który zabił jednym uderzeniem

Wnuk starszej Brytyjki skomentował zdarzenie na łamach „The Sun”: - „Rozumiem, że jeśli masz tyle szczęścia, że wyglądasz na nastolatka, to powinieneś pokazać dowód. Ale moja babcia ma 92 lata. Nikt nie może mieć wątpliwości, że jest wystarczająco dorosła, by pić. To wydaje się po prostu szalone”.

Jak wyjaśnia „The Independent”, Amazon ma bardzo restrykcyjną politykę, która nie dopuszcza „wyjątków”, jeśli chodzi o dostarczanie alkoholu oraz innych przedmiotów objętych ograniczeniem wiekowym. Zgodnie z polityką firmy Amazon, jeśli odbiorca przesyłki objętej ograniczeniem wiekowym nie ukończył 18 lat lub jest osobą dorosłą, ale nie może okazać dokumentu tożsamości ze zdjęciem, przedmiot musi powrócić do siedziby firmy, a następnie nastąpi kolejna próba doręczenia dzień później. Amazon respektuje m.in. następujące rodzaje dokumentów ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, unijne prawo jazdy, Proof of Age Standard Scheme (PASS). Wśród akceptowanych dokumentów nie ma niestety biletu autobusowego.