Brytyjczyk złamał penisa wertykalnie w trakcie seksu! To pierwszy taki przypadek w historii

Fot. Getty

40-letni Brytyjczyk trafił do lekarza w York ze złamanym wertykalnie penisem. Do przerwania ciągłości prącia doszło podczas seksu, choć nie jest do końca pewne, jaka pozycja między kochankami do tego doprowadziła.

Przypadek wertykalnego złamania penisa lekarze opisali w „British Medical Journal”. Do gabinetu w Yorku trafił 40-letni mężczyzna, którego prącie przerwało się wertykalnie na głębokość 3 cm. Do zdarzenia doszło podczas seksu, gdy prącie mężczyzny odgięło się na skutek kontaktu z kroczem partnerki (prawdopodobnie w strefie między odbytem a genitaliami). I choć nie zostało podane, jaka dokładnie pozycja doprowadziła do tego typu urazu, to lekarze potwierdzili, że wertykalne złamanie prącia stanowi pierwszy tego typu przypadek w historii medyny (przynajmniej przypadek udokumentowany). Zdarza się bowiem, że u mężczyzn dochodzi do horyzontalnego złamania/naderwania penisa, ale wertykalne przerwanie ciągłości tego organu stanowi prawdziwy ewenement.

Urazy w trakcie seksu

Urolodzy przyznają, że do urazów w trakcie seksu dochodzi stosunkowo często. Seks jest odpowiedzialny za aż 88,5 proc. wszystkich uszkodzeń prącia, a 20-letnie badanie wykazało, że najczęściej dochodzi do nich na skutek przyjmowania przez partnerów pozycji „na pieska” lub gdy „mężczyzna jest na górze”. Jeśli chodzi o pozostałe przypadki urazów, to dochodzi do nich jeszcze w trakcie masturbacji i podczas spania.

Na szczęście dla 40-letniego Brytyjczyka z Yorku, wertykalne złamanie penisa zakończyło się dla niego szczęśliwie. Mężczyzna, po 6-miesięcznej rekonwalescencji, w pełni wyzdrowiał i mógł wznowić współżycie.