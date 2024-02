Crime Brytyjczyk uderzył pięścią w twarz stewarda. Wcześniej zdemolował toaletę w samolocie

Półnagi Brytyjczyk zaczął w trakcie lotu demolować samolot. Gdy do akcji przystąpiła załoga, mężczyzna uderzył stewarda w twarz.

Incydent na pokładzie samolotu lecącego do Londynu

Na pokładzie samolotu Thai Airways lecącego z Bangkoku do Londynu (Heathrow) doszło w zeszłą środę do poważnego incydentu. Mniej więcej w połowie lotu młody Brytyjczyk zaczął się awanturować na pokładzie i zdemolował toaletę. – Był w toalecie i zaczął krzyczeć, drzeć się. Zaczął walić w drzwi, które wypadły z zawiasów. Starszy facet – w białej koszulce – próbował go wyciągnąć. Doszło do bójki, w wyniku której uderzył stewarda Chyba złamał mu nos – w takich słowach całą sytuację opisała w mediach kobieta, która nagrała awanturę na pokładzie. I dodała: – Dwóch pasażerów siedziało po obu stronach mężczyzny i go trzymało. Musieliśmy znosić jego krzyki. Zachowywał się bardzo wulgarnie werbalnie. Było ciężko. Ludzie zamieniali się miejscami i przenosili dzieci na tył samolotu. [Po wylądowaniu] przyjechała policja i go wysadziła.

Awanturujący się pasażer odpowie teraz za narażenie samolotu na bezpieczeństwo

Nie wiadomo, co doprowadziło 35-letniego Brytyjczyka do furii na pokładzie. Ani też czy znajdował się on pod silnym wpływem alkoholu. Ale teraz z pewnością odpowie za fizyczną napaść na stewarda oraz za narażenie bezpieczeństwa statku powietrznego i podróżnych na niebezpieczeństwo. – Po przylocie wyjechaliśmy na lotnisko. Aresztowaliśmy 35-letniego mężczyznę pod zarzutem ciężkiego uszkodzenia ciała i narażenia samolotu na niebezpieczeństwo. Pozostaje on w areszcie. Kolejny mężczyzna został zabrany do szpitala. Jego stan został oceniony jako niezagrażający życiu – poinformował rzecznik Met Police.

