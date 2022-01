Brytyjczyk, który pojechał do Afganistanu, bo „to niebezpieczne”, teraz wybiera się na Ukrainę, bo „chce zobaczyć wojnę”

fot. Twitter,GettyImages

21-letni Brytyjczyk był „na wakacjach” w Afganistanie, gdy talibowie przejęli nad państwem kontrolę, a teraz wybiera się na Ukrainę tylko dlatego, że robi się tam niebezpiecznie i chce „zobaczyć wojnę”.

21-letni Miles Routledge z Birmingham spotkał się z ostrą krytyką po tym, jak chwalił się ze swojej poprzedniej podróży, „ponieważ była niebezpieczna” i musiał zostać ewakuowany. Teraz Brytyjczyk mówi, że chce zobaczyć Krym, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 roku, a także miasta Charków i Donieck.

„Chcę zobaczyć wojnę”

Młody Brytyjczyk tłumaczy:

- Chcę zobaczyć wojnę. Chcę zobaczyć uczucia z obu stron, ich opinie i mam nadzieję, że zobaczę punkt krytyczny konfliktu, jeśli nadejdzie.

Podejście 21-latka jest ostro krytykowane w sieci, jednak on twierdzi, że nic sobie z tego nie robi:

- Powiedziałbym, że życzę [moim krytykom] wszystkiego najlepszego, ale szczerze mówiąc, nigdy nie byli moimi odbiorcami, a za każdym wrzącym komentarzem skierowanym przeciwko mnie, byli moi przyjaciele i ja jedzący popcorn i śmiejący się z nich. Będę nadal podróżować bez względu na ich opinie, wrócę nawet do Afganistanu i nic nie mogą na to poradzić.

Routledge potwierdził również na Twitterze, że ma nadzieję wylądować we Lwowie, w zachodniej Ukrainie w czwartek twierdząc, że lot jest „tani jak chipsy”.

21-latek napisał: „W międzyczasie będę starał się o rosyjską wizę na wypadek, gdyby Rosja odwiedziła mnie na Ukrainie”.

Unika płacenia za testy PCR

Aby uniknąć płacenia za testy PCR lub izolowanie się w UK Brytyjczyk, który tak naprawdę jest YouTuberem, zaklasyfikował się jako „niezbędny dziennikarz”. Uruchomił crowdfunding na podróż w sobotę i zebrał 465 funtów w momencie pisania.

„Czas by wrócić na moje trasy podróży i pojechać na Ukrainę, żeby udokumentować, co tam się dzieje i pokazać wszystko, co filtrują dziennikarze. (…) Co może pójść nie tak” – czytamy w jego wpisie na GoFundMe.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy 21-latek odwiedza Ukrainę. Wcześniej postawił stopę w Czarnobylu. Routledge planuje teraz wizytę w tym kraju, gdy Foreign and Commonwealth Development Office (FCDO) odradza podróżowanie do Doniecka i na Krym ze względu na „istniejącą niepewność co do zamiarów Rosji”.