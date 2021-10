Brytyjczycy powinni emigrować do Polski w obliczu niedoboru kierowców. Szokująca opinia Jeremy'ego Clarksona

Fot. Getty

Znany brytyjski dziennikarz motoryzacyjny doradza Brytyjczykom, żeby przeprowadzali się do… Polski. Dlaczego akurat do naszego kraju?

Dość zaskakująca wypowiedź znanego brytyjskiego dziennikarza obiegła w miniony weekend zarówno brytyjskie, jak i polskie media. W felietonie na łamach „The Times” Jeremy Clarkson pół żartem, pół serio przekonywał Brytyjczyków do przeprowadzki do Polski. Dlaczego?

Brytyjczycy powinni masowo emigrować do Polski?

W obliczu obecnego kryzysu wielu sektorów brytyjskiej gospodarki, związanego z brakiem kierowców z UE i opóźnieniem dostaw, Jeremy Clarkson w swoim felietonie rozważał, dokąd Brytyjczycy mogliby emigrować, by zapewnić sobie spokojne, bezpieczne życie. Po rozpatrzeniu kilku dość oczywistych opcji, takich jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, Włochy czy Grecja, słynny w UK dziennikarz motoryzacyjny dochodzi do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest emigracja do Europy Wschodniej, a konkretnie – do Polski.

Dlaczego? Clarkson wymienia cały szereg zalet, jakie miałaby mieć Polska. Od dobrze zaprojektowanych i porządnie wybudowanych domów i tańszego życia nad Wisłą, przez brak problemów z dostępnością papieru toaletowego i lepszą niż na Wyspach pogodę, po małą różnorodność etniczną w Polsce oraz wyróżniającą się urodę polskich kobiet. Oczywiście, w wypowiedź brytyjskiego dziennikarza nie da się nie zauważyć jej ironicznego (przynajmniej częściowo) wydźwięku.

Dokąd zatem Brytyjczycy powinny uciekać z „tonącej” Wielkiej Brytanii? Oto jak swój tok myślenia sformułował Jeremy Clarkson na łamach „The Times”:

„Ameryka? Nie ma już czegoś takiego. To teraz dwa kraje - jeden, wiedziony przez głupiego, starego człowieka w kierunku wiecznego bankructwa i drugi, gdzie wszyscy lubią budweisera. Nie chcę tam żyć. Włochy to kraj, w którym jest się okradanym co pięć minut. [W Hiszpanii i Grecji] system jest na krawędzi upadku. Jest jednak takie miejsce, gdzie wszyscy bylibyśmy szczęśliwi. Wschodnia Europa. A konkretnie Polska (…). Siedzimy i marudzimy, że wszyscy kierowcy ciężarówek i budowniczy wrócili do Polski. Jeśli tego właśnie chcemy - dobrze zbudowanych domów i regularnych dostaw papieru toaletowego - dlaczego i my nie przeprowadzimy się do Warszawy? Kiedyś, nadając sprzed ich stadionu narodowego, powiedziałem do nich: skoro tylu was tu jest, to kto naprawia rury w Londynie? Wybuchnęli śmiechem (…). Czy to niepoprawne politycznie wspominać o tym? Być może w Australii, Ameryce albo Wielkiej Brytanii - ale nie w Polsce, to na pewno. Dlatego zakończę kolejną obserwacją, która nie spodobałaby się na Wyspach. Dziewczyny w Polsce są całkiem gorące”.

