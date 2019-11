Emerytura w UK – 10 rzeczy, których nie wiedzą nawet Brytyjczycy!

Jeśli jesteś zmuszony przejść na wcześniejszą emeryturę z powodu bardzo słabego stanu zdrowia, to możesz uzyskać wcześniejszą emeryturę: PRAWDA

Możesz pozostawić pieniądze na indywidualnym koncie emerytalnym, dopóki nie będziesz musiał uzyskać do nich dostępu: PRAWDA

Jeśli Twój pracodawca automatycznie zapisze Cię do programu emerytalnego, to nie musisz się martwić o to, że nie oszczędzasz na emeryturę wystarczająco dużo: FAŁSZ