Brexit i wyprowadzka z UK a prawo do brytyjskiej emerytury - Zobacz, co się zmieni po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

Przysługuje Ci brytyjska emerytura i zastanawiasz się, jaki wpływ Brexit może mieć na Twoje prawo do jej pobierania? Zobacz, co zmieni się gdy Wielka Brytania opuści Unię Europejską i co musisz zrobić, by otrzymywać brytyjską emeryturę po wyprowadzce z UK, na przykład gdy wrócisz do Polski.

Wypłata emerytury państwowej za granicą

Możliwe jest otrzymywanie brytyjskiej emerytury po wyprowadzce z UK - w takim przypadku wniosek o otrzymanie emerytury należy złożyć w odpowiednim urzędzie kraju aktualnego zamieszkania. W przypadku, gdy dana osoba przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii do Polski, wniosek o brytyjską emeryturę należy złożyć w ZUS-ie.

Czy Brexit wpłynie na prawo Polaków do brytyjskiej emerytury?

Obywatele Polski, którzy będą mieszkać w UK po Brexicie

Na brytyjskich stronach rządowych widnieje zapewnienie, że w przypadku Brexitu z umową do 30 czerwca 2021 roku, a w przypadku Brexitu bez umowy do 31 grudnia 2020 roku, nie będzie żadnych zmian w prawach i statusie obywateli UE - w tym Polaków - mieszkających obecnie w Wielkiej Brytanii.

Obywatele Polski, którzy będą mieszkać w Polsce po Brexicie

Na stronie powroty.gov.pl czytamy, że komplikacje mogą nastąpić w przypadku NO DEAL: „Sytuacja emerytów/rencistów [z] UK ulegnie zmianie, jeżeli UK opuści UE bez zawarcia Umowy (…), wówczas osoby pobierające brytyjską emeryturę lub rentę będą mogły zostać objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce pod warunkiem, że emerytura/renta z UK będzie transferowana do Polski za pośrednictwem banku działającego na terytorium Polski”.

Z kolei, jak zapewniał polski premier Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z dziennikarzami na unijnym szczycie, jeśli UK opuści UE z umową Borisa Johnsona, to wszelkie prawa nabyte przez polskich obywateli w Wielkiej Brytanii powinny pozostać w mocy: - „dotrzymane będą wszelkie warunki z wcześniej przeze mnie uzgodnionymi z panią premier Theresą May, a teraz z premierem Borisem Johnsonem - warunki życia, prawa nabyte polskich obywateli w Wielkiej Brytanii i oczywiście na zasadzie wzajemności obywateli brytyjskich w Polsce”.

