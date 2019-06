Brexit: Wyciekła rządowa notatka ujawniająca, że UK nie będzie gotowa na 'no deal' 31 października. Boris Johnson złożył pustą deklarację?

Fot. Getty

Potrzeba "sześciu do ośmiu miesięcy" na zgromadzenie zapasów leków na wypadek twardego Brexitu - podaje rządowy przeciek, do którego dotarł "The Financial Times". Ujawniona notatka podkopuje tym samym deklarację Borisa Johnsona dotyczącą "Brexitu za wszelką cenę" 31 października.

Notatka ujawnia, że brytyjski przemysł farmaceutyczny potrzebuje od teraz co najmniej pół roku "w celu zapewnienia odpowiednich rozwiązań w kwestii gromadzenia zapasów leków", a sektor handlowy musi mieć jeszcze "co najmniej 4-5 miesięcy", by przygotować się do prawdopodobnych nowych zasad w ruchu i kontrolach granicznych.

Notatka, która wyciekła z urzędującego jeszcze gabinetu Theresy May, ujawnia, że Wielka Brytania nie będzie gotowa na twardy Brexit 31 października. Tym samym, przeciek podważa deklaracje Borisa Johnsona, który jako pierwszy z kandydatów na nowego premiera UK oświadczył, że doprowadzi do Brexitu w październiku - nawet, gdyby UK miała opuścić UE bez żadnej umowy.

Dokument został ujawniony przez "The Financial Times", zaraz po tym, jak Boris Johnson - faworyt w wyścigu o fotel premiera UK - rozpoczął swoją kampanię, obiecując posłom opuszczenie UE w dniu 31 października "z umową lub bez umowy", jeśli wybiorą na nowego lidera właśnie jego.

Przeciek informuje, że chociaż departamenty rządowe przygotowały już około 85 proc. "podstawowych planów na wypadek no deal", wiele z nich zagwarantowało możliwość realizacji tych planów jedynie w minimalnym zakresie. Notatka, która była sporządzona w związku z dyskusją gabinetową 21 maja, nigdy nie została upubliczniona.

Ed Davey, rzecznik prasowy LibDem, wykorzystał przeciek, by skomentować obietnice Borisa Johnsona: - "To obnaża totalny cynizm Borisa Johnsona i jemu podobnych".