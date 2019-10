BREXIT powoduje u Ciebie dezorientację? Te filmiki pozwolą Ci zrozumieć najważniejsze kwestie związane z wyjściem UK z UE

Mieszkańcy Wysp obawiają się spadku wartości funta po Brexicie. „Zmierzamy w kierunku niestabilności finansowej” Mieszkańcy Wysp obawiają się o stan swoich finansów po Brexicie. BBC przytacza przykład pracownika szpitala w Harrogate, który ograniczył już swoje wydatki przewidując, że po wyjściu z UE sytuacja finansowa...

List Theresy May do Brytyjczyków - premier UK prosi o wsparcie i mówi o przyszłości po Brexicie Premier Theresa May tuż przed rozpoczęciem nadzwyczajnego szczytu unijnego wystosowała do Brytyjczyków list, w którym prosi o ich poparcie dla jej projektu porozumienia ws Brexitu i opisuje co zmieni się...

Brexit: Dziś wznowienie negocjacji z UE. Prezydent Francji daje Johnsonowi tydzień na uratowanie umowy Zaplanowane na miniony weekend rozmowy ws. umowy brexitowej zostały odwołane przez stronę unijną. Dziś negocjacje zostają wznowione, jednak prezydent Francji, Emmanuel Macron, już zapowiedział, że Unia...

Fala dymisji w rządzie Theresy May: 36 ministrów zrezygnowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 36 brytyjskich ministrów podało się do dymisji. To średnio trzy rezygnacje miesięcznie. W tym tygodniu odeszło ze stanowiska już dwóch ministrów, co oznacza, że średni...

Funt zareagował na wiadomość o nowym porozumieniu ws. Brexitu Po uzgodnieniu umowy brexitowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską funt wzmacnia swoją pozycję w stosunku do głównych światowych walut. W stosunku do złotówki pozostaje na stabilnym poziomie.

Philip Hammond: Istnieje szansa na to, że parlamentarzyści w przyszłym tygodniu zagłosują już nad zmianami do umowy ws. Brexitu Kanclerz skarbu, Philip Hammond powiedział, że „istnieje możliwość”, że w przyszłym tygodniu parlament brytyjski zagłosuje już nad zmianami do umowy ws. Brexitu, jednak to, czy do zgody na te zmiany dojdzie,...

Zobacz, co dokładnie Theresa May wynegocjowała wczoraj w Strasburgu W poniedziałek wieczorem Theresa May udała się z nagłą wizytą do Strasburga, w celu prawnego zabezpieczenia zmian do swojej umowy brexitowej - walczyła przede wszystkim o prawne zabezpieczenie tymczasowości...

Theresa May przerywa spekulacje: Nie będzie żadnych poprawek do wynegocjowanej roboczej umowy ws. Brexitu Fot. Getty Theresa May przerwała milczenie i zaznaczyła, że nie zamierza w żadnym wypadku wprowadzać poprawek do wynegocjowanej w bólach umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zmiany...