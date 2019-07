Brexit: MILIONY wyrzucone w błoto! Zamiast na przygotowanie do Brexitu Szkocja wydaje pieniądze na… „inne rzeczy”

Minister finansów został wezwany do wyjaśnienia, na co wydał te pieniądze.

Szkocja dostała na przygotowanie się do Brexitu 37,3 miliona funtów w roku 2018/19.

Minister finansów Szkocji został wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie milionów funtów przeznaczonych na przygotowanie rynku pracy i gospodarki szkockiej do Brexitu. Szef departamentu ma odpowiedzieć na pytanie: na co tak naprawdę wydaje pieniądze z funduszu brexitowego…

Derek Mackay, szkocki minister finansów, został wezwany do wyjaśnienia, na co wydaje miliony funtów przekazanych przez Westminster na zapobieganie negatywnym skutkom Brexitu na szkockim rynku pracy i w szkockiej gospodarce. Laburzystka Jackie Baillie, oskarżyła ministra o to, że źle gospodaruje funduszem brexitowym, po tym, jak Mackay potwierdził, że w zeszłym roku przekierował 10 milionów funtów związanych z Brexitem na inne obszary wydatków.

Rząd Wielkiej Brytanii przyznał Edynburgowi 37,3 mln funtów na rok rozliczeniowy 2018/19 w ramach ogólnego funduszu przygotowującego kraj do Brexitu o łącznej wartości 1,5 mld funtów, ale rząd szkocki wydał jedynie 27,1 mln funtów na „właściwą działalność związaną z Brexitem”. Kolejne 54,7 miliona funtów na rok rozliczeniowy 2019/20 zostało „w pełni wchłonięte” przez szkocki budżet, ale minister Mackay stwierdził, że wydatków na Brexit „nie da się zidentyfikować [jako osobnej kategorii]”.

Pieniądze z funduszu brexitowego nie muszą być wydane w konkretnym obszarze, ale labourzystka Jackie Baillie powiedziała, że to nieodpowiedzialne, by nie wykorzystać tych pieniędzy na zapewnienie „ochrony szkockich przedsiębiorstw przed najgorszymi ekscesami nowego toryskiego premiera”. Posłanka z Partii Pracy powiedziała również: - „Derek Mackay i SNP powinni wyjaśnić kwestię finansowania i tego, co zamierzają zrobić, aby zagwarantować, że rynek pracy nie będzie zagrożony przez ich działania”.

Rzecznik ministra Mackaya skomentował: - „W ciągu ostatnich kilku tygodni Partia Pracy oskarżyła rząd [szkocki] o przekroczenie budżetu, a następnie skrytykowali nas za niewykorzystanie [tego budżetu] - a teraz krytykują nas za zbyt małe niewykorzystanie budżetu. Jedyną konsekwencją stanowiska laburzystów jest to, że nie mają pojęcia, jak działają finanse publiczne”.