Oto najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące settled status

Imigranci z UE muszą aplikować o status zasiedlenia do końca czerwca 2021 roku.

Jest to niemal przesądzone, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia 2020 roku.

Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską 31 stycznia, a okres przejściowy potrwa tylko do końca 2020 roku. Czas zatem zaczyna naglić imigrantów z UE, którzy chcą zostać na Wyspach po Brexicie i zachować swoje prawa…

Po wyborach, gdy torysi uzyskali znaczącą przewagę w brytyjskim parlamencie i mogą w zasadzie przeforsować każdą ustawę, na jakiej im zależy, Brexit 31 stycznia 2020 roku jest już niemal przesądzony.

Ponadto jeszcze przed świętami Izba Gmin zagłosowała za tym, aby uniemożliwić parlamentowi ewentualne wydłużenie okresu przejściowego poza grudzień 2020 roku, co jest jednoznaczne z tym, że nawet w przypadku nieudanych negocjacji dotyczących umowy handlowej Wielka Brytania opuści UE.

Do tej pory o settled lub pre-settled status aplikowało 2,4 miliona z 3,5 milionów imigrantów z UE mieszkających na Wyspach, a 60 proc. z nich otrzymało pozwolenie na stałe zamieszkanie w Wielkiej Brytanii, gdy zakończy się swobodny przepływ osób.

Pozostały milion osób będzie musiał w ciągu następnego roku i paru miesięcy postarać się o status osoby osiedlonej, aby móc zachować swoje obecne prawa w UK. Część z nich ma nadal wątpliwości co do paru kwestii związanych z systemem dotyczącym aplikacji.

Podajemy odpowiedzi na najbardziej nurtujące imigrantów z UE pytania w kwestiach dotyczących settled status.

Jedno z najczęściej zadawanych pytań związanych ze statusem zasiedlenia związane jest z terminem, do którego można składać wnioski.Do kiedy zatem można aplikować o settled status?

Ze względu na to, że jest to niemal pewne, iż brytyjski rząd – mając większość w parlamencie – ratyfikuje umowę brexitową, a Wielka Brytania opuści UE 31 stycznia 2020, to ostateczny termin aplikowania o settled i pre-settled status upłynie 30 czerwca 2021 roku.

Czy imigranci z UE będą mogli zostać na Wyspach po Brexicie?

Tak, pod warunkiem, że będą w Wielkiej Brytanii mieszkać jeszcze przed końcem okresu przejściowego czyli przed 31 grudnia 2020 roku.

Czy obywatele UE będą mogli zostać w UK, jeśli dojdzie do twardego Brexitu?

System dotyczący settled status obowiązuje także w przypadku twardego Brexitu, jednak ostateczny termin składania aplikacji o status zasiedlenia wyznaczony został w tym przypadku na 31 grudnia 2020 roku.

Kto powinien aplikować o settled status?

O status zasiedlenia powinny starać się obywatele UE oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, partnerzy, dzieci oraz krewni, którzy są od nich zależni), nawet jeśli już mają stałą rezydenturę. Obywatele UE, którzy są w związku małżeńskim z obywatelem brytyjskim lub obywatelką brytyjską, także muszą aplikować o status zasiedlenia.

Obywatele z krajów spoza UE, którzy byli wcześniej członkiem rodziny posiadającej obywatelstwo z UE, również mogą aplikować o status zasiedlenia w pewnych okolicznościach.

Czy Irlandczycy muszą aplikować o settled status?

Obywatele Irlandii mają specjalny status w Wielkiej Brytanii inny od unijnego, dlatego nie muszą aplikować o status zasiedlenia, jednak Home Office oświadczyło, że „mogą aplikować, jeśli chcą”.

Jak złożyć dokumenty o settled i pre-settled status?

Można złożyć dokumenty na trzy sposoby sposoby:

- używając aplikacji "EU Exit: ID Document Check" - do tego celu potrzebny jest telefon lub komputer (nie musi to być Twój telefon/komputer), za pomocą którego prześlesz zeskanowane dokumenty oraz zdjęcie.

- dokumenty można wysłać za pomocą poczty tradycyjnej - jedynie zdjęcie w wersji cyfrowej trzeba przesłać za pomocą aplikacji online.

- można również złożyć dokumenty osobiście, w przeznaczonych do tego placówkach.

Jak długo wydawana jest przez Home Office decyzja w sprawie settled status?

Decyzja w sprawie większości aplikacji zapada (rzekomo) w ciągu tygodnia. Jednak osoby, które są proszone o dostarczenie dodatkowych dokumentów (np. przykład dowodu na rezydenturę) z historią o niekaralności lub bardziej skomplikowanych, muszą przygotować się na dłuższy czas oczekiwania.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia aplikacji należy przygotować:

- dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty)

- zdjęcie twarzy - w wersji elektronicznej

- dowód stałego pobytu w UK (możesz podać swój numer ubezpieczenia społecznego, co umożliwi automatyczną weryfikację Twojego miejsca zamieszkania na podstawie podatku i danych dotyczących świadczeń - po weryfikacji Home Office poinformuje Cię, czy musisz dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty)

Co zrobić, jeśli aplikacja o settled status została odrzucona?

W przypadku decyzji odmownej dotyczącej wniosku o settled lub pre-settled status każdy ma prawo do poproszenia o rewizję administracyjną. Osoby te mogą złożyć nowy wniosek do końca czerwca 2021 roku.

