Branże zmagające się z niedoborem pracowników mogą zapewnić miejsca pracy uchodźcom z Ukrainy

Jak powiedział Tony Stein, dyrektor wykonawczy Healthcare Management Solutions – ukraińscy uchodźcy mogą pomóc wypełnić lukę w sektorze opieki w Wielkiej Brytanii, który od dłuższego już czasu boryka się z problemami.

- Absolutnie, mamy ogólnokrajowy niedobór w sektorze opieki. Mamy wiele wakatów w całym kraju – powiedział Stein pracujący w firmie zajmującej się zarządzaniem domami opieki i doradztwem. Według niego część uchodźców z Ukrainy może pomóc w zapełnieniu tej luki.

Praca dla uchodźców z Ukrainy

Tony Stein zwraca uwagę na to, że część firm z branży opieki może zapewnić oprócz pracy także zakwaterowanie.

- Musi być sposób, aby połączyć te dwie rzeczy i pomóc niektórym przybywającym do UK uchodźcom, którzy mogą posiadać umiejętności, których szukamy. Mogą to być pielęgniarki lub osoby, które wcześniej się zajmowały opieką – dodał Brytyjczyk i zwrócił uwagę także na to, że może to nie być początkowo prosty proces.

- Jeśli ludzie przyjeżdżają z dziećmi […] mieszkanie może nie być odpowiednie dla rodzin, a władze lokalne mogą nie pozwolić nam na zakwaterowanie w niektórych z tych mieszkań – dodał.

Według niego konieczna jest bliska i nastawiona na potrzebę znalezienia rozwiązania z obu stron współpraca z władzami lokalnymi i rządem, aby oprócz miejsc pracy zapewnić również tym ludziom zakwaterowanie.

Pomoc dla Ukraińców

Obecnie Wielka Brytania oferuje Ukraińcom dwa programy: pierwszy umożliwia pomoc krewnym osób, które już mieszkają w UK. Drugi program pozwala organizacjom charytatywnym i osobom prywatnym przyjąć Ukraińców, nawet jeśli nie mają oni rodziny w UK.

Według „The Times” osoby przybywające w ramach nowego programu będą mogły „od razu pracować i mieć dostęp do świadczeń, edukacji i opieki zdrowotnej” – czyli praw, które uchodźcom zazwyczaj nie przysługują. Zazwyczaj osoby ubiegające się o azyl mogą ubiegać się o pozwolenie na pracę, jeśli czekały ponad 12 miesięcy na wstępną decyzję w sprawie ich wniosku o azyl.