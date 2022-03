Brytyjski rząd podał konkrety dotyczące pomocy dla osób, które przyjmą uchodźców z Ukrainy

W ramach rządowego programu Homes for Ukraine (Domy dla Ukrainy) mieszkańcy UK, którzy przyjmą uchodźców z Ukrainy do siebie lub do swojej pustej posiadłości na okres co najmniej sześciu miesięcy, otrzymają pomoc w wysokości 350 funtów miesięcznie.

Rządowy program Homes for Ukraine wzywa mieszkańców Wielkiej Brytanii do oferowania uchodźcom z Ukrainy wolnego pokoju lub pustej posesji na okres co najmniej sześciu miesięcy. Jednak Refugee Council (Rada ds. Uchodźców) powiedziała, że martwi się poziomem wsparcia dostępnego dla osób przybywających do UK.

Pomoc rządu dla osób przyjmujących uchodźców

Gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii, które otwierają swoje domy dla uchodźców z Ukrainy, mają otrzymać na to 350 funtów miesięcznie. Brytyjski rząd spotkał się już z krytyką nawet ze strony własnych posłów dotyczącą szybkości i skali reakcji.

Ogłaszając nowy program Michael Gove wezwał ludzi do podjęcia „wysiłku narodowego” i zapewnienia bezpiecznego domu potrzebującym. Program zacznie działać od poniedziałku i początkowo umożliwi komuś – „sponsorowi” – wyznaczenie imiennej osoby lub ukraińskiej rodziny do pozostania z nim w jego domu lub w oddzielnej posiadłości przez sześć miesięcy.

„Sponsorzy” nie będą musieli znać tych osób wcześniej, mogą ich znaleźć np. poprzez posty w mediach społecznościowych. Wnioski byłyby składane online, a zarówno „sponsorzy” jak i uchodźcy musieliby przejść procedurę weryfikacji przez Home Office.

Wsparcie dla organizacji i kościołów

W późniejszej fazie organizacje charytatywne i kościoły będą mogły zrobić to samo, chociaż nie ma jeszcze daty rozpoczęcia programu dla nich. Ogłaszając plan, Michael Gove powiedział:

- Kryzys w Ukrainie wywołał wstrząs na całym świecie, gdy setki tysięcy niewinnych ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów pozostawiając za sobą wszystko, co znają i kochają. Wielka Brytania stoi za Ukrainą w jej najczarniejszej godzinie, a brytyjska opinia publiczna rozumie potrzebę jak najszybszego zapewnienia bezpieczeństwa jak największej liczbie osób.

Krytyka pomocy rządowej dla uchodźców

Refugee Council – organizacja charytatywna wspierająca uchodźców i osoby ubiegające się o azyl w Wielkiej Brytanii – wyraziła zaniepokojenie, że ludzie z Ukrainy napotykają kolejne „przeszkody biurokratyczne”, które spowalniają pomoc i stwierdziła, że program rządowy nie spełnia potrzeb.

- Obawiamy się, że ludzie z Ukrainy nadal nie są uznawani za uchodźców i są proszeni o ubieganie się o wizy, gdy wystarczy im zagwarantować ochronę – poinformował Refugee Council, który podkreślił, że jest także zaniepokojony wsparciem dostępnym dla „sponsorów”.

- Mówimy o bardzo straumatyzowanych kobietach i dzieciach, których doświadczenia są wyjątkowe, a poziom wsparcia musi temu odpowiadać. To tak, jakby poprosić ludzi, aby zostali opiekunami zastępczymi bez żadnych solidnych kontroli, szkolenia lub zatrudniania pracownika socjalnego, który by ich wspierał – dodaje organizacja.

