Brak pracowników to poważny problem dla firm z branży hospitality w UK. Powodem: Exodus pracowników z UE i „kac po furlough”

Fot. Getty

Firmy z branży turystyczno – gastronomicznej wprost przyznają, że borykają się z poważnym niedoborem pracowników. Problemem jest zarówno exodus pracowników z Unii Europejskiej, jak i tzw. „kac po furlough”.

Wiele hoteli i lokali gastronomicznych ma problem z powrotem do normalnego funkcjonowania po lockdownie. Według agencji konsultingowej RSM liczba ofert pracy w sektorze hospitality wzrosła o 46 proc. od czasu otwarcia lokali gastronomicznych i rozrywkowych 17 maja. - Mamy poważne braki kadrowe. Wielu pracowników pochodzi z Europy, więc Brexit miał na to poważny wpływ, a do tego mamy ten 'kac po furlough', przez który wiele osób znalazło inną pracę, aby się utrzymać przy życiu i już do nas nie wróci – poskarżył się Michael Kill, dyrektor generalny Night Time Industries Association (NTIA).