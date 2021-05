Pierwsze lata po powrocie z UK do Polski. Jak wyglądają?

„Ponad rok w Polsce i wróciłam do UK. Nie dałam rady psychicznie tam. Tu o wiele spokojniej, luźniej. Jestem tysiąc razy bardziej zrelaksowana i pełna nadziei (…) Za dużo stresu wszędzie. W pracy hierarchiczność i brak szacunku. To samo wszędzie tak naprawdę. Po prostu czułam się tam zestresowana, oceniana. Tutaj sobie żyję jak chcę. W Polsce tak nie potrafię. Więc przestałam się męczyć i wróciłam. (…) Na początku uśmiechałam się do wszystkich, robiłam miejsce na chodniku, zagadywałam, jak w Anglii. Po kilku miesiącach zaskoczonych spojrzeń, żadnego 'dziękuję'', czy przepuszczania mnie, automatycznie przestałam to robić, czułam się jakbym cały czas pod prąd płynęła.(...) Na ulicach smutno, ludzie posępni, rodziny trzymają się razem, mało kto zagada, brak spontanicznej radości, która jest tutaj. Na dzieci dużo się krzyczy. U lekarza znowu hierarchiczność, zadasz pytanie, niechętnie odpowiadają. Generalnie w Polsce wyrażenie swojej opinii najczęściej spotyka się z atakiem. Ludzie od razu zaczynają cie przekonywać, że jest inaczej. (…) Do tego ten szowinizm, nacisk na wygląd. Zdałam sobie sprawę, że Polska podcina skrzydła, a Anglia dodaje mi skrzydeł”.