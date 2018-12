BOXING DAY: Miliony Wyspiarzy ruszyło do sklepów. Czy padnie rekord sprzedaży?

Fot. Getty

Miliony mieszkańców Wielkiej Brytanii ruszyło dziś do sklepów w poszukiwaniu atrakcyjnych promocji. Eksperci szacują, że na zakupowym szaleństwie w ramach Boxing Day sklepy zarobią kilka miliardów funtów.

W całej Wielkiej Brytanii kolejki do sklepów ustawiały się już od północy. Blisko 2 tysiące ludzi czekało przez całą noc na otwarcie drzwi do Silverlink Retail Park w Newcastle, a niewiele mniej wyczekiwało także na wyprzedaże w Next, w Bullring Grand Central w Birmingham.

Eksperci szacują, że w tym roku może paść absolutny rekord sprzedaży w Boxing Day. Zyski największych sklepów operujących na terenie Wielkiej Brytanii oszacowane zostały na £4,75 mld, z czego £3,71 mld ma stanowić sprzedaż w sklepach stacjonarnych, a £1,04 mld – sprzedaż w internecie.

Wiele sklepów sieciowych oferuje w tym roku rekordowo wysokie zniżki, aby podreperować budżet i uratować znacznie mniejsze niż w poprzednich latach zyski. Dodatkowo w tym roku wielu Wyspiarzy odsunęło w czasie zakup bożonarodzeniowych prezentów na okres po świętach, by kupić je w znacznie niższej cenie.