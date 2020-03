Boris Johnson zyskuje na koronawirusie? Poparcie Brytyjczyków dla działań rządu sięga już 72 proc.!

Fot. Getty

YouGov opublikował zaskakujące wyniki badań opinii Brytyjczyków na temat działań rządu UK w obliczu epidemii koronawirusa. Okazuje się, że w ostatnim czasie poparcie dla gabinetu Borisa Johnsona gwałtownie WZRASTA!

Najnowsze badanie przeprowadzone przez YouGov ujawnia dość szokujący wzrost poparcia dla działań rządu Borisa Johnsona. Badanie zostało przeprowadzone po tym, jak premier ogłosił trzytygodniowy lockdown z powodu epidemii koronawirusa, nakazując mieszkańcom Wielkiej Brytanii pozostanie w swoich domach i drastyczne ograniczenie życia towarzyskiego.

Okazuje się, że znaczna część badanych bardzo pozytywnie ocenia to, w jaki sposób rząd UK radzi sobie z pandemią. Aż 72 proc. ogółu ankietowanych uważa, że gabinet premiera dobrze sobie radzi w obecnej sytuacji kryzysowej - w tym 22 proc. ocenia pracę rządu bardzo dobrze, a 50 proc. raczej dobrze. Z kolei zaledwie 21 proc. jest zdania, że rząd sobie nie radzi - przy czym 6 proc. ocenia pracę rządu bardzo źle, a 15 proc. raczej źle. Dla porównania, w ankiecie przeprowadzonej tydzień wcześniej (jeszcze przed lockdownem), 59 proc. badanych dobrze oceniało działania rządu, a 31 proc. było zdania, że rząd źle zarządza kryzysem. Widzimy zatem, że poparcie dla działań rządu - które przed lockdownem było i tak wysokie - po wprowadzeniu restrykcji związanych z epidemią wzrosło jeszcze bardziej.

Jak zaznacza YouGov, największa zmiana nastąpiła wśród wyborców Partii Pracy. Większość z nich (56 proc.) uważa, że rząd dobrze sobie radzi z kryzysem, podczas gdy we wcześniejszym badaniu podobnego zdania było jedynie 38 proc. osób z tej grupy.

Dodatkowo, w badaniu okazało się również, że pomimo przekonania o dobrej pracy rządu, coraz więcej mieszkańców UK poważnie przejmuje się epidemią. Już 61 proc. obawia się zakażenia w stopniu wysokim lub umiarkowanym, podczas gdy tydzień wcześniej podobne obawy deklarowało 48 proc. badanych, czyli mniej niż połowa. Zmalała też liczba osób, które twierdzą, że wcale nie boją się koronawirusa (z 49 proc. do 36 proc.). Podobnie jak poprzednie badania, to ostatnie również pokazało, że najbardziej koronawirusa boją się osoby powyżej 65. roku życia - co skądinąd wydaje się racjonalne, ponieważ to właśnie te osoby znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Aż 68 proc. osób powyżej 65. roku życia boi się zarażenia. Dla porównania, podobne obawy zadeklarowało 44 proc. osób w wieku 18-24 lata.

